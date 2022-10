Abono PIS/Pasep: nova rodada pode começar nesta data; saiba qual é

Trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada em 2021 aguardam com ansiedade a liberação da próxima rodada de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep. Em 2022, o governo federal disponibilizou os saques dos programas entre os meses de fevereiro e março, referente ao ano-base de apuração 2020.

Agora, a expectativa é para a liberação do benefício para quem trabalhou no ano passado. A previsão é que seja anunciado um novo calendário logo no começo do próximo ano, com datas para todas as rodadas de pagamento. Confira as últimas informações a seguir!

Quando terá início a nova rodada do abono salarial?

O governo federal ainda não confirmou o momento certo da liberação do novo calendário PIS/Pasep, mas ao que tudo indica, é possível saber a previsão de pagamento dos programas mediante algumas resoluções já divulgadas.

Uma delas é a Resolução 896, de março de 2021, que estabeleceu o adiamento do abono salarial 2020, com mudanças no pagamento. Uma delas determina que os trabalhadores devem receber os recursos dentro do mesmo ano, ou seja, aqueles que atuaram em 2021 vão receber em 2023. Até então, os pagamentos ocorriam em anos distintos.

Além disso, segundo o §5º do Artigo 1º da Resolução 896, a projeção é de que a execução do pagamento do abono salarial ocorra sempre no primeiro semestre de cada exercício. Resumindo: quem trabalhou no ano passado receberá o abono salarial em 2023, sem haver a divisão do calendário. A expectativa é seguir os moldes do abono salarial 2022, com os pagamentos logo no primeiro trimestre.

Qual será o valor do abono salarial 2023?

O valor do PIS/Pasep se baseia na quantidade de meses trabalhados e no salário mínimo vigente. Seguindo essa lógica, as quantias pagas em 2022 foram entre R$ 101 (mínimo) e R$ 1.212 (máximo).

Dada a projeção para o piso nacional em 2023, estimado em R$ 1.294, os trabalhadores podem receber esse valor também como abono salarial. Lembrando que o reajuste do salário mínimo anual utiliza como base os avanços da inflação, medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Dessa forma, quem trabalhou em 2021 poderá receber de abono salarial no ano que vem os seguintes valores: