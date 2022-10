Acre registrou 10 ocorrências e presidente do TRE faz balanço do segundo turno

Em coletiva de imprensa após o encerramento da votação no Acre, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Francisco Djalma disse que o processo eleitoral no estado foi tranquilo.

Cerca de 10 ocorrências foram registradas, “mas nada que atrapalhe, são questões muito pequenas incidentes que já estão previstas, são problemas com bica de urna, bebidas e outros que já são rotineiras”, explicou.

No primeiro turno, 36 ocorrências foram registradas e 12 pessoas presas por suspeita de crimes eleitorais como boca de urna, compra de votos, propaganda e transporte irregular de eleitores. Entre as pessoas presas duas eram candidatas.

O presidente acredita que os índices de abstenções o Acre sejam similares ao do primeiro turno: “Em torno de 22%”.

Djalma disse que a expectativa é que o pós eleição, quando os eleitores costumam comemorar o resultado também seja tranquilo.