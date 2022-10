“Bolsonaro é o melhor para o Brasil”, diz Gladson ao votar durante 2º turno, no Juruá; VÍDEO

O governador Gladson Cameli (Progressista) votou na manhã deste domingo (30) em Cruzeiro do Sul, na escola Hugo Carneiro.

Acompanhado da pequena Ágata, o chefe do executivo declarou seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro e disse que está otimista com o resultado.

“Estou otimista com relação ao resultado das eleições. Vamos com fé na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil saberá fazer a melhor escolha, de forma democrática. Deixo aqui meu total apoio ao presidente Bolsonaro”, afirmou.



“Eu e a grande maioria da população vamos com o candidato do 22. Bolsonaro, sem dúvida, já mostrou que é a melhor opção para o Acre e o Brasil”, finalizou.