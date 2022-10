Casa pega fogo e família perde todos os pertences no interior do Acre

Uma casa de madeira e coberta de palha, localizada na comunidade Alegria, Rio Iaco, em Sena Madureira, foi consumida totalmente por um incêndio na última sexta-feira (7). Segundo informações, o sinistro começou a partir de um fogão a lenha e rapidamente se espalhou pela residência.

Maria Ivonete de Souza, 40 anos de idade, estava na casa na companhia de dois filhos menores de idade, um deles com apenas 5 meses de vida. “Meu marido estava pescando no momento. Não deu tempo de salvar nada, só deu para tirar meus filhos do local. Ficamos somente com a roupa do corpo”, confirmou.

Após o incêndio, a família veio para a cidade e está abrigada na pousada do agricultor. “Meu esposo é diarista, não temos condições de quase nada, por isso, estamos pedindo ajuda as pessoas de bom coração. Não tenho telefone, mas quem puder ajudar, pode nos encontrar na pousada do agricultor de Sena Madureira”, ressaltou.