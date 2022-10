Colisão entre carro e moto deixa enfermeira ferida em Rio Branco

A motociclista Eliane Mara da Silva Souza, 28 anos, ficou gravemente ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite desta terça-feira (11), na rua Otávio Rola, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Eliane que é enfermeira e também trabalha no Pronto-Socorro de Rio Branco, e estava trafegando sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando foi surpreendida por um carro que bateu na moto da profissional em enfermagem. Ela perdeu o controle e caiu sobre o asfalto e teve uma fratura exposta na perna esquerda. Após a colisão, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro a Eliane.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos com uma ambulância de suporte básico e conduziu a mulher ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e populares repassaram os números da placa do condutor que causou o acidente e fugiu. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.