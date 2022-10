Concurso IBGE: aguardada autorização para 2.503 vagas; veja os detalhes

Nos últimos meses, o Instituto realizou diversos processos seletivos simplificados para contratação de pessoal que está atuando no Censo Demográfico, em sua maioria, Recenseadores. A expectativa é de que a pesquisa aconteça até outubro.

Concurso IBGE: solicitação para efetivos

Um novo pedido de concurso público para efetivos do IBGE foi protocolado. Segundo o documento, foram solicitadas 2.503 vagas para os seguintes cargos:

1.004 – Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas (R$ 8.488,47);

– Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas (R$ 9.389,06); 1.488 – Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas (R$ 3.677,27).

Cronograma previsto – Concurso IBGE

Os últimos concursos para efetivos aconteceram em 2015, quando foram publicados dois editais, com 140 vagas para Analista e Tecnologista e 460 vagas para Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas. Ambas as seleções foram organizadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Concurso IBGE: processos seletivos

Concurso IBGE: resultados

Abaixo, confira os resultados mais recentes dos processos seletivos realizados pelo IBGE para atuação no Censo Demográfico 2022:

Vagas Banca Situação 206.891 FGV Homologado em 20/05 192 IDECAN Homologado em 25/04 1.812 IBFC Homologado em 28/03

Concurso IBGE: distribuição das vagas

IBFC – 1.812 VAGAS:

Foram registrados 30.348 inscritos, sendo 29.785 para Agente e 2.563 para Coordenador. A banca não divulgou o número de abstenções.

Funções Vagas Escolaridade Salário Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) 1.781 Ensino médio R$ 1.700,00 Coordenador Censitário de Área (CCA) 31 Ensino médio + CNH B R$ 3.677,27 Distribuição de vagas

ACAI: A previsão de duração do contrato, é de até 5 meses , podendo ser prorrogado;

A previsão de duração do contrato, é de , podendo ser prorrogado; CCA: A previsão de duração do contrato, é de até 7 meses, podendo ser prorrogado.

Confira a retificação no quadro de vagas do concurso IBGE para o cargo de Agente Censitário de Administração e Informática

IDECAN – 192 VAGAS:

Foram registrados 1.240 inscritos, sendo 931 para Supervisor e 309 para Agente.

Funções Vagas Escolaridade Salário Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação 12 Nível superior em qualquer área R$ 4.200,00 (40h) Agente Censitário de Pesquisas por Telefone 180 Nível médio* R$ 998,00 (27h)** Vagas, salários e benefícios das vagas do Concurso IBGE

*Nível médio completo e 01 ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos 5 anos (até a data de divulgação do resultado final).

**27 horas semanais, incluindo finais de semana e feriados, observado o limite máximo de 4h30 diárias.

FGV – 206.891 VAGAS:

Segundo informações da banca, foram registrados 621.228 inscritos, sendo 271.791 para Agente Censitário e 349.437 para Recenseador.

Funções Vagas Escolaridade Salário Agente Censitário Municipal (ACM) 5.450 Nível médio R$ 2.100,00 Agente Censitário Supervisor (ACS) 18.420 Nível médio R$ 1.700,00 Recenseador 183.021 Nível fundamental por produção* Vagas, salários e benefícios das vagas do Concurso IBGE

Concurso IBGE: etapas de prova

A seleção dos candidatos se deu por meio de uma única etapa, sendo ela, de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Esta avaliação foi composta por 60 questões de múltipla escolha, com 05 alternativas e apenas uma resposta correta.

Agente Censitário de Administração e Informática – ACA: Língua Portuguesa – 15 questões; Raciocínio Lógico – 10 questões; Ética no Serviço Público – 05 questões; Noções de Administração – 15 questões; Noções de Informática – 15 questões.



Coordenador Censitário de Área – CCA: Língua Portuguesa – 15 questões; Raciocínio Lógico – 10 questões; Ética no Serviço Público – 05 questões; Noções de Administração e Situações Gerenciais – 30 questões.



Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente:

a) acertar, no mínimo, 30% do total da prova; e

acertar, no mínimo, 30% do total da prova; e b) acertar, no mínimo, 1 questão de cada disciplina.

IDECAN – 192 VAGAS:

As Provas Objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para as duas funções, foram realizadas no município do Rio de Janeiro/RJ.

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone: Língua Portuguesa – 25 questões Raciocínio Lógico – 10 questões Ética no Serviço Público – 05 questões Conhecimentos Gerais – 20 questões



Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação: Língua Portuguesa – 15 questões Noções de Administração e Situações Gerenciais – 15 questões Noções de Informática – 05 questões Ética no Serviço Público – 05 questões Conhecimentos Gerais – 20 questões



Foi considerado aprovado na etapa o candidato que acertasse, no mínimo, 50% do total da prova, e, no mínimo, 1 questão de cada disciplina.

A seleção dos candidatos se deu por meio de uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos a Recenseador também passarão por um Treinamento.

A Prova foi realizada nos munícipios dispostos nos editais e aplicada no horário das 9h às 12h para Recenseador e das 14h30 às 18h para Agentes.

Esta avaliação foi composta por 50 ou 60 questões de múltipla escolha, com 05 alternativas e apenas uma resposta correta.

Recenseador: Língua Portuguesa – 10 questões; Matemática – 10 questões; Ética no Serviço Público – 05 questões; Conhecimentos Técnicos – 25 questões.



ACS e ACM: Língua Portuguesa – 10 questões; Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões; Ética no Serviço Público – 05 questões; Noções de Administração e Situações Gerenciais – 15 questões; Conhecimentos Técnicos – 20 questões.



Treinamento para Recenseador

O treinamento, de caráter eliminatório e classificatório, terá duas etapas: autoinstrução e presencial. Na etapa autoinstrucional, o candidato realizou a leitura prévia do Manual do Recenseador.

A etapa presencial do treinamento terá a duração total de cinco dias, com carga horária de 8 horas diárias. Os candidatos aprovados no teste final do treinamento que realizarão a coleta de dados em Setores Censitários de Povos e Comunidades Tradicionais (PCT), terão mais um dia de treinamento.

Ao final da etapa presencial, o candidato realizará o teste final. Aquele que não obtiver o mínimo de 50% de acertos no Teste e, pelo menos, 80% de frequência no Treinamento, será eliminado.

