Concurso público nível médio: 12 editais para ganhar acima de R$ 3 mil

Diversas oportunidades em concurso público de nível médio estão com inscrições abertas neste mês de outubro. São 12 editais e 3.547 vagas em diversas áreas de atuação, para quem deseja ganhar acima de R$ 3 mil. Entretanto, existem oportunidades com salários iniciais que chegam a até R$ 9 mil!

Pensando nisso, o Direção Concursos realizou um levantamento dos principais editais de nível médio que estão com inscrições abertas, para que você não perca o prazo e conquiste seu espaço no serviço público!

Veja as oportunidades, a seguir:

1 – Concurso SAP SC

O concurso SAP SC (Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina) segue com as inscrições abertas e oferta 15 vagas de nível médio em diversas áreas de atuação. A remuneração inicial pode chegar a até R$ 6.507,82.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de novembro de 2022, através do site da IESES, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 110,00. Já as provas, estão marcadas para acontecerem no dia 11 de dezembro.

Edital

2 – Concurso FAPESC

O concurso Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina) também está com inscrições abertas e disponibiliza 2 vagas de nível médio para o cargo de Técnico de Informática. A remuneração inicial é de R$ 3.634,80.

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 8 de novembro, através do site da banca organizadora, FEPESE. A taxa de participação é de R$ 100,00 e as provas serão aplicadas no dia 27 de novembro.

Edital

3 – Concurso TRT AL (TRT 19)

Já o edital do concurso TRT AL (Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas – 19ª Região), oferta vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Judiciário na área Administrativa (Agente de Polícia e Enfermagem do Trabalho). O salário inicial para a função é de R$ 7.591,37.

Os interessados poderão realizar as inscrições pelo portal do Instituto AOCP, até a data limite de 7 de novembro, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 75,00. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 11 de dezembro.

Edital

4 – Concurso IASES

O concurso IASES (Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo) disponibiliza 400 oportunidades imediatas, além de vagas em cadastro reserva, para o cargo de Agente Socioeducativo, com salário de R$ 3.467,04.

As inscrições poderão ser realizadas por meio do portal da banca IDCAP até 15 de novembro. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 68,00. As provas objetivas estão previstas para acontecerem no dia 4 de dezembro.

Edital

5 – Concurso PGE SC

Outra excelente oportunidade é o concurso PGE SC (Procuradoria-Geral de Santa Catarina). O certame oferta 10 vagas de nível médio para o cargo de Técnico em Informática, com remuneração inicial de R$ 9.142,40.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de novembro, por meio do site da banca organizadora, Instituto Consulplan. A taxa de participação é de R$ 80,00 e as provas estão previstas para o dia 11 de dezembro.

Edital

6 – Concurso Bombeiros BA

O concurso Bombeiros BA disponibiliza o total de 500 vagas para a carreira de Soldado, que exige o nível médio de formação. A remuneração inicial é de até R$ 4.012,11.

As inscrições podem ser realizadas através do site da banca FCC até o dia 11 de novembro. Para homologar a inscrição é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 90,00. As provas acontecerão no dia 22 de janeiro de 2023.

Edital

7 – Concurso PM BA

Também no estado da Bahia, está aberto o edital do concurso PM BA (Polícia Militar da Bahia), ofertando 2 mil vagas para a carreira de Soldado, que exige dos candidatos o nível médio de formação. Assim como o anterior, o salário inicial é de R$ 4.012,11.

Os interessados poderão se candidatar através do site da banca FCC até o dia 11 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 e as provas serão aplicadas no mesmo dia, em 22 de janeiro de 2023.

Edital

8 – Concurso TRT 14

O edital do concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre) também está com inscrições abetas e oferta 1 vaga imediata, além de oportunidades em cadastro reserva, para o cargo de Técnico Judiciário nas áreas Administrativa e Tecnologia da Informação. A remuneração inicial é de R$ 7.591,37.

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 27 de outubro, através do site da banca, Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa é de R$ 90,00. A avaliação objetiva será realizada no dia 11 de dezembro.

Edital

9 – Concurso público IGP SC

O concurso IGP SC ( Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina) foi publicado ofertando 196 vagas para o cargo de Auxiliar Criminalístico, de nível médio, com salário inicial de R$ 6 mil!

As inscrições do concurso poderão ser realizadas até o dia 26 de outubro, por meio do site oficial da banca FEPESE, organizadora do certame. As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. A taxa para participar da seleção é de R$ 180,00.

Edital

10 – Concurso público Detran DF

O concurso Detran DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) oferta 240 oportunidades de nível médio para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito, com salário inicial de R$ 4.650,00.

Os interessados podem se inscrever no portal do IBFC até o dia 8 de novembro. Para homologar a inscrição, é necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 80,00. As provas serão realizadas no dia 11 de dezembro.

Edital

11 – Concurso público ALMG

O concurso ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) teve suas inscrições prorrogadas e os candidatos terão até o dia 30 de outubro para se inscrever, através do portal da banca Fumarc.

O edital disponibiliza 111 vagas para o cargo de Técnico, que exige o nível médio de formação. O salário inicial dos aprovados para a função é de R$ 5.351,73, além de R$ 1.302,50 referente ao auxílio alimentação, entre outros benefícios. Dessa forma, a remuneração inicial pode ultrapassar R$ 6.654,23.

As provas objetivas para o nível médio serão aplicadas nos dias 29 de janeiro.

Edital

12 – Concurso MPMG

O edital do concurso MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) foi publicado, ofertando 72 vagas de nível médio, com salário inicial de R$ 5.986,84 (com benefícios).

As inscrições poderão ser realizadas no período entre 1 de novembro e 5 de dezembro, por meio do site da banca organizadora, Instituto Consuplan. Já as provas, serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023.

Edital