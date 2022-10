Concurso Receita Federal: edital este mês! Inicial de R$ 21 mil

Após anos de espera, um dos maiores e mais aguardados concursos está prestes a se tornar realidade! Estamos falando do concurso Receita Federal, com oportunidades para mudar de vida. Os salários? Iniciais de até R$ 21 mil!

E se você não quer ficar de fora, precisa estar bem informado sobre todos os trâmites da seleção que teve sua banca organizadora oficializada. Conforme já havíamos noticiado, a Fundação Getúlio Vargas – FGV foi a empresa escolhida.

O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de agosto. Confira abaixo na íntegra:

FGV é oficializada como banca organizadora do concurso Receita Federal

De acordo com a vice-presidente do Sindifisco, a previsão é de que o certame seja publicado até outubro e as provas sejam realizadas, possivelmente, na primeira quinzena de janeiro.

Serão ofertadas 699 vagas, sendo 230 para Auditor Fiscal (R$ 21 mil) e 469 para Analista Tributário (R$ 11 mil), ambos os cargos com exigência de nível superior em qualquer área de formação.

O concurso será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e curso de formação, de caráter eliminatório.

Concurso Receita Federal do Brasil – RFB

Status: banca definida

banca definida Banca : FGV

: FGV Vagas: 699

699 Salário inicial: R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09

R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09 Últimos editais: Edital Analista 2012 | Edital Auditor 2014

Ademais, as vagas serão de abrangência nacional, sendo selecionadas pelos candidatos durante a segunda fase do concurso, com base em sua classificação na prova objetiva.

Ao longo deste artigo você confere todas as informações necessárias para a sua preparação, além de detalhes de como foram os últimos concursos:

Concurso Receita Federal: situação atual

Informações oficiais

Segundo informado pelo Subscretário de Gestão Corporativa da Receita Federal, Juliano Neves, haverá Curso de Formação como 2ª etapa do concurso, com duração de 60 dias para Auditor e 40 dias para Analista.

O certame será nacional e as provas para ambos os cargos serão aplicadas no mesmo dia, evitando que um candidato seja aprovado nos dois cargos e as vagas não sejam preenchidas em sua totalidade.

O conteúdo programático já foi revisado e atualizado. Por fim, a previsão é de que as nomeações sejam realizadas no meio de 2023.

Vagas

Em consulta realizada no Painel Estatístico de Pessoal, ferramenta da Transparência, a Receita Federal possui 12.375 cargos vagos de Auditor Fiscal e 10.630 cargos vagos de Analista Tributário da Receita.

Somando-se esses números, o órgão conta com 23.005 cargos vagos entre Auditores Fiscais e Analistas Tributários.

Concurso Receita Federal: Linha do tempo

Agosto de 2018: a ESAF, tradicional banca do concurso, anunciou que não realizaria mais provas;

a ESAF, tradicional banca do concurso, anunciou que não realizaria mais provas; Dezembro de 2018: Ministério da Fazenda publicou uma portaria que demonstrou a necessidade de novos servidores. A portaria nº 2.164 destinou reverteu 100 vagas inativas para quem desejasse voltar a trabalhar a partir de 2019, para amenizar a grave falta de pessoal;

Ministério da Fazenda publicou uma portaria que demonstrou a necessidade de novos servidores. A portaria nº 2.164 destinou reverteu 100 vagas inativas para quem desejasse voltar a trabalhar a partir de 2019, para amenizar a grave falta de pessoal; Junho de 2020 : Confirmado pedido de autorização para realização de concurso público com 3.360 vagas para Auditor Fiscal, Analista-Tributário e outros de carreiras administrativas;

: Confirmado pedido de autorização para realização de concurso público com 3.360 vagas para Auditor Fiscal, Analista-Tributário e outros de carreiras administrativas; Abril de 2021: Órgão solicita 699 vagas;

Órgão solicita 699 vagas; Julho de 2021: Cronograma atrasa e publicação do edital é aguardada para setembro;

Cronograma atrasa e publicação do edital é aguardada para setembro; Dezembro de 2021: José Tostes é exonerado e novo secretário toma posse;

José Tostes é exonerado e novo secretário toma posse; Dezembro de 2021: Novo secretário diz que vai buscar autorização para janeiro;

Novo secretário diz que vai buscar autorização para janeiro; Fevereiro de 2022: Ministro da Economia firma compromisso de autorização no final de março;

Ministro da Economia firma compromisso de autorização no final de março; Junho de 2022: Concurso autorizado para 699 vagas;

Concurso autorizado para 699 vagas; Agosto de 2022: banca definida – FGV.

Concurso Receita Federal: carreira

Analista Tributário: Para ser um Analista Tributário, é preciso ter nível superior em qualquer curso de graduação. A remuneração inicial do cargo de Analista Tributário é de R$ 11.684,39.

Auditor-Fiscal: O prestigioso cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal exige nível superior completo em qualquer curso de graduação. A remuneração inicial do cargo é de R$ 21.029,09.

Cargos Vencimento Base – Inicial Vencimento Base – Final Auditor Fiscal R$ 21.029,09 R$ 27.303,62 Analista Tributário R$ 11.684,39 R$ 18.076,05

O que faz e quanto ganha um Auditor Fiscal?

Quanto ganha um Analista Tributário?

Até a entrada em vigor do aumento, a remuneração dos Auditores e Analistas ocorria por meio de subsídio, que é aquela espécie remuneratória que é paga em parcela única.

Isso impedia a existência de várias parcelas adicionais, como as gratificações. Atualmente, a remuneração deixou de ser subsídio, passando a vencimento.

Desse modo, além do vencimento, os Auditores e Analistas recebem uma parcela variável denominada bônus de eficiência.

Concurso Receita Federal: devo estudar para Analista ou para Auditor?

Na tabela abaixo, comparamos as matérias cobradas nos últimos concursos de Auditor e de Analista da Receita Federal:

Auditor Fiscal (2014) Analista Tributário (2012) Língua Portuguesa Língua Portuguesa Espanhol ou Inglês Espanhol ou Inglês Raciocínio Lógico-Quantitativo Raciocínio Lógico-Quantitativo Administração Geral e Pública Administração Geral Direito Constitucional Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Administrativo Direito Tributário Direito Tributário Auditoria – Contabilidade Geral e Avançada Contabilidade Geral Legislação Tributária Legislação Tributária Comércio Internacional e Legislação Aduaneira Legislação Aduaneira

Recomendamos que você inicie seus estudos pelas matérias comuns aos dois cargos.

Só depois que estiver bem avançado nessas matérias é que sugerimos que inclua as disciplinas e tópicos cobrados apenas no concurso de Auditor.

Concurso Receita Federal: Nota de corte

Como você deve imaginar, a nota de corte varia bastante de um concurso para outro. Afinal de contas, o nível de dificuldade da prova varia também. No gráfico abaixo é possível conferir a evolução das notas dos aprovados nos três últimos concursos para Auditor Fiscal da Receita Federal.

No gráfico você tem a nota do 1º colocado de cada concurso, além dos classificados nas posições 50, 150 e 250.

Nota de corte do concurso Receita Federal – Auditor Fiscal

Perceba que o concurso de 2012 foi aquele que apresentou menor nota de corte (65%), enquanto o de 2009 foi o que teve maior nota (81%).

Dois fatores puxaram a nota de corte de 2009 para cima: as provas objetivas não foram tão difíceis e, principalmente, a prova discursiva teve um peso muito elevado na nota final (36%).

Concurso Receita Federal: concorrência

Analisando os três últimos concursos para Auditor Fiscal, nota-se que a concorrência é sempre superior a 100 candidatos por vaga: foram 115 por vaga em 2009, 104 em 2012 e 125 em 2014. Mas não se assuste: essa concorrência cai bastante quando se analisa mais a fundo.

Em 2014, por exemplo, menos da metade dos 68.540 candidatos inscritos no concurso Receita Federal compareceu para fazer a prova. Apenas 31.943 estiveram presentes! Assim, no dia da prova, a concorrência de 125 candidatos por vaga caiu para 58 candidatos por vaga.

Dentre as pessoas que compareceram, a grande maioria foi eliminada por não ter conseguido a nota mínima em alguma das disciplinas. Apenas 804 candidatos fizeram o mínimo em todas as disciplinas! Isso fez com que a concorrência real despencasse para 1,4 candidato por vaga.

Concurso Receita Federal: candidatos/vaga em 2014

Qual a importância da prova discursiva no concurso da Receita Federal?

A prova discursiva é responsável por grandes alterações no resultado final do certame. Ela serve para aumentar a dispersão das notas dos candidatos, geralmente muito próximas nas provas objetivas.

Nas provas discursivas as notas tendem a variar mais que nas objetivas, fazendo com que candidatos com pontuações próximas se afastem bastante no ranking.

Tomemos como exemplo o desempenho de dois candidatos aprovados no concurso de 2014, ambos com a mesma nota na prova objetiva (151 pontos).

Um desses candidatos (candidato A) foi mal na prova discursiva, e acabou ficando fora das vagas originais do concurso, na posição 461 (excedente).

Enquanto isso, o outro (candidato B), foi bem nessa prova e obteve a posição 72, dentro das vagas originais. Foram quase 400 posições de diferença entre os dois!

Candidato Nota objetiva (210 pontos) Nota discursiva (60 pontos) Classificação final Candidato A 151 42,50 461 Candidato B 151 59,50 72

Concurso Receita Federal: Nomeações das últimas seleções

Para obter uma informação precisa, entramos em contato com o órgão, através do Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC).

Nas últimas duas seleções (2012 e 2014), ingressaram 1.704 novos servidores. Os detalhes você confere no artigo que fizemos especialmente sobre o assunto.

Concurso Receita Federal: provas e gabaritos anteriores

Auditor Fiscal (ESAF – 2014)

Auditor Fiscal (ESAF – 2012)

Analista Tributário (ESAF – 2012)

Técnico da Receita Federal (ESAF – 2006)

Concurso Receita Federal: Guia de Estudos

