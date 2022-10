Concursos Tribunais de Justiça 2022: veja todas as previsões aqui

Atenção, concurseiros! Os concursos Tribunais de Justiça 2022 vem com tudo. São muitos órgãos com editais previstos e as vagas são para cargos de nível médio e superior.

Em janeiro de 2022, foi publicada a LOA (Lei Orçamentária Anual) Federal 2022. Com isso, alguns concursos para tribunais ganham uma previsão de lançamento de edital.

O destaque vai para Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais está com edital publicado ofertando 284 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições seguem abertas!

Concursos Tribunais de Justiça 2022: editais publicados

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O concurso TJMG está com edital publicado, ofertando um total de 284 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o organizador.

As inscrições estão encerradas e as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2022.

concurso TJMG Tribunal de Justiça de Minas Gerais Situação Atual edital publicado Banca organizadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) Cargos Analista Judiciário e Oficial de Justiça Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa e jurídica Lotação Minas Gerais Número de vagas 284 + CR Remuneração de R$ 3.264,98 a R$ 5.113,09 Inscrições de 30/08/2022 a 29/09/2022 Taxa de inscrição de R$ 80,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 04/12/2022 Clique aqui para ver o edital TJMG 2022

Concursos Tribunais de Justiça 2022: comissão formada

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Um novo concurso TJ ES poderá ser realizado em breve. O órgão formou comissão responsável pela organização do novo concurso no dia 08 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pretende publicar um novo edital com oferta de vagas para Técnico Judiciário na especialidade de TI. A informação foi divulgada no dia 02 de junho de 2022. Além disso, o órgão formou comissão recentemente.

Concurso TJ RN Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Diversas Lotação Rio Grande do Norte Número de vagas A definir Remuneração de de R$ 2.676,61 a R$ 5.520,16 (último edital) Cliquei aqui e confira o edital de 2020

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba está com comissão formada para um novo edital. A listagem com os nomes dos responsáveis foi publicada em maio deste ano.

Tribunal de Justiça do Amapá

O concurso TJ PA está com comissão formada desde julho de 2021. São 05 vagas previstas para o cargo de Analista Judiciário Ministerial, no entanto, o órgão apresenta 234 cargos vagos o que pode indicar uma maior oferta de vagas.

Concurso TJ AP Tribunal de Justiça do Amapá Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Analista Judiciário Ministerial Escolaridade Nível superior Carreiras Tribunais Lotação Amapá Número de vagas 5 vagas previstas

234 cargos vagos para Técnico e Analista Remuneração de R$ 7.102,68 a R$ 15.388,32 Clique aqui para ver o último edital TJ AP Servidores

Tribunal de Justiça do estado de Roraima

O concurso TJ RR está com comissão formada para a realização de um novo certame. A estimativa é que sejam ofertadas pelo menos 69 vagas, que é o número de cargos vagos disponível no Portal de Transparência.

O último concurso foi realizado em 2012. Para o próximo edital a estimativa é de que sejam ofertadas oportunidades para cargos de nível médio e superior.

Concurso TJ RR Tribunal de Justiça do estado de Roraima Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Técnico, Analista e Auxiliar Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior (último edital) Carreiras Diversas Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração Inicial de até R$ 7,5 mil VEJA AQUI o último edital

Concursos Tribunais de Justiça 2022: previstos

Superior Tribunal Federal

O concurso STF está previsto na proposta orçamentária para o ano 2022. A remuneração inicial pode chegar a R$ 14.271,70!

Concurso STF Supremo Tribunal Federal Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Técnico e Analista Judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais Lotação Brasília/DF Número de vagas A definir Remuneração de R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70 Clique AQUI e confira o último edital STF

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

O concurso TJ BA com regulamento publicado! O documento foi disponibilizado em setembro deste ano e destaca a oferta de vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva.

Concursos Tribunais de Justiça 2022: carreira jurídica

Os Tribunais de Justiça de todo o país, realizam concursos públicos para o cargo de Juiz. As oportunidades são para os concurseiros que sonham com a carreira jurídica.

Quer ficar por dentro de todos os detalhes? VEJA AQUI o panorama completo!