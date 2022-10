Conheça a história de Janja, militante e nova primeira-dama do Brasil

Casamento

Logo após Lula deixar a prisão, o casal se mudou para um sobrado alugado em um bairro nobre de São Paulo e adotou a cadela Resistência. O valor da locação é pago pelo PT. Eles se casaram em maio de 2022. Na ocasião, Lula disse que a socióloga o “rejuvenesce” e que aquele era o dia mais feliz de sua vida. Reservados, o casal só divulgou aos convidados o local da cerimônia apenas na véspera. Foi o terceiro casamento do presidente eleito, que tem cinco filhos, e o segundo de Janja, que nunca foi mãe.

Desde então, Janja se tornou presença constante nas entrevistas do marido, e passou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. Entre danças, futebol, novela e declarações a Lula, a militante aproximou o petista de seus 227 mil seguidores no Instagram. Durante a campanha, Janja participou de quase todos os eventos políticos do marido. Antes do discurso de Lula, a socióloga cantava o jingle e fazia a coreografia do TikTok. Ela, inclusive, foi a responsável por atualizar a música do novo presidente, que usava a mesma gravação desde 1989.

Lula e Janja se casaram em 18 de maio de 2022, na cidade de São Paulo

A esposa de Lula também foi peça importante na articulação de apoios importantes na segunda fase de campanha. Fontes próximas a Janja relatam que a ligação para a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno e aderiu à candidatura petista, foi mediada pela socióloga.

Também foi inciativa de Janja a “Superlive”, evento na reta final do primeiro turno da campanha que contou com a presença de nomes como Paulo Vieira, Pabllo Vittar, Kondzilla e Ludmilla. A primeira-dama é vista por especialistas como uma ferramenta para aproximar Lula desse público jovem.

“Vamos trabalhar para eu me tornar essa primeira-dama que vocês esperam”, respondeu, em agosto, a um seguidor no Instagram. “E tem um segredinho: vamos tentar ressignificar esse conceito de primeira-dama”, acrescentou a próxima inquilina do Palácio da Alvorada em Brasília.