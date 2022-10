De biquíni branco, Jade Picon toma chuveirada e esbanja beleza

Além de estar chamando atenção do público com sua personagem Chiara em Travessia, Jade Picon também tem conquistado muitos elogios com suas belíssimas publicações nas redes sociais.

Nesta semana, por exemplo, ela compartilhou algumas fotos mostrando sua rotina e impressionou os fãs com o clique tomando uma chuveirada. Na imagem, Jade aparece se refrescando debaixo do chuveiro, usando um biquíni branco super estiloso.