De biquíni, Mel Maia aproveita domingo de sol para dançar funk, comer churrasco e soltar pipa

Não há nada melhor do que curtir o domingão de sol com muita diversão! A atriz Mel Maia, por exemplo, aproveitou seu dia para renovar o bronzeado e comer um churrasquinho à beira da piscina com a família. Ela também roubou a cena ao dançar funk com uma amiga na área de lazer.

O momento foi registrado e compartilhado pela jovem através de seu Instagram Stories. No vídeo, ela aparece usando um biquíni estampado, deixando suas curvas definidas em destaque e dando um verdadeiro show de rebolado. Na ocasião, Mel Maia e sua amiga fizeram a coreografia da música ‘Mel do Egito’, de Cabbrau em parceria com Leandro e as Abusadas.