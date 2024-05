Andressa Urach revela que voltaria à prostituição: “Eu gosto”

Andressa Urach revela fim da carreira como prostituta

Andressa Urach deixou os dias de prostituição para trás. A modelo revelou ter colocado um ponto final nessa parte da carreira por ter conquistado dinheiro suficiente nas outras áreas em que atua.

“Como estou ganhando muito bem nas plataformas adultas, não estou mais me prostituindo. Parei com os programas. Se achar que preciso no futuro, volto. Mas agora não estou fazendo mais”, disse à Quem.

A modelo falou ainda sobre como tem sido o faturamento desde que resolveu vender fotos do corpo e vídeos de sexo. “Agora estou milionária vendendo conteúdo adulto. Só em uma das plataformas, bati o recorde mais uma vez de venda de conteúdo.”

Ela explicou ainda que além de ganhar o dinheiro, ela o investe para ter mais retorno financeiro. “Não fico com dinheiro na conta. Entrou dinheiro, eu compro imóveis baratos, que me dão aluguéis. Já tenho seis imóveis. Eles me dão uma boa renda por mês”, explicou.

Aos 36 anos, Andressa Urach contou ainda que pretende deixar também o trabalho com conteúdo adulto. “Tenho uma meta de me dedicar mais uns quatro anos [a isso] e me aposentar. Mas sei lá… Talvez eu seja uma vovozinha pelancudinha que trabalha com conteúdo adulto. Sempre mudo de opinião (risos)”, se diverte.