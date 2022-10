Dia das Crianças: ContilNet separa as melhores opções de lazer para os pequenos

O Dia das Crianças é uma data esperada por muitos. Principalmente pelos pequenos, visto que sempre há programações próprias para a diversão deles. O ContilNet trouxe algumas opções de lazer para o feriado, nesta quarta-feira (12), e para o final de semana também. Confira!

Desde o dia 8 de outubro, o Via Verde Shopping promove oficinas circenses no espaço em frente à loja Americanas. Para participar, basta realizar a inscrição através do site https://oferta.viaverdeshopping.com.br/dia-das-criancas-2022 e no dia escolhido, levar 1kg de alimento não perecível que será doado para uma instituição de caridade.

No Jardins Guesthouse haverá uma programação extensa para os pequenos durante os dias 14, 15 e 16 anos, das 13h30 às 17h30. O valor é de R$210,00 e a faixa etária é de 6 a 13 anos. Mais informações: (68) 99922-2313.

O Cine Infâncias e Juventudes nas Telas Latino-Americanas realiza a 6ª edição no dia 15 de outubro, às 14h. A animação Tito e os pássaros, de 2018, retrata um “mundo imaginário” tomado pela epidemia do medo, na qual as pessoas vão endurecendo os corações, as mentes, perdendo a esperança, a amizade, as cores. O filme será transmitido no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco. A entrada é gratuita e o filme é recomendado para maiores de 10 anos.

No Sesc Acre, o espetáculo “A Menina e o Palhaço” de Dinho Gonçalves e Marília Bonfim espera pelas crianças nesta quarta-feira (12), às 17h, no Teatro de Arena do Sesc.

A ludoteca Tenpo Mokuzai estará de portas abertas para receber os pequenos para se divertirem com diversos jogos de tabuleiros e cartas. O passaporte custa o valor de R$10,00 e a loja funciona de 10h às 18h.