Dois novos concursos públicos são retificados em Acrelândia

No estado do Acre, a Prefeitura de Acrelândia e a Câmara Municipal de Acrelândia anunciaram retificação de dois novos Concursos Públicos. Ambos organizados pelo IBADE, tem como objetivo preencher, ao todo, 28 vagas, além de formar cadastro reserva com profissionais em níveis fundamental, médio e superior.

O mais recente documento (retificação IV) anuncia a reabertura inscrições para o cargo de procurador jurídico, no edital nº 001/2022 – Câmara sendo possível que os interessados se inscrevam de 28 de setembro de 2022 a dia 13 de outubro de 2022, no site da organizadora. O cargo também passou por mudanças nos requisitos.

De acordo com o outro documento (retificação II), no edital nº 001/2022 – Prefeitura houve alteração nos requisitos e no período de inscrições para o cargo de procurador, de modo que possam ser realizadas de 28 de setembro de 2022 13 de outubro de 2022, no site da organizadora.

Retificações anteriores

Segundo documento (retificação II) houve mudanças no conteúdo programático do cargo de Procurador Jurídico. Também ocorreu alteração no conteúdo programático do cargo de Procurador (retificação III).

Conforme recente nota (retificação I) referente ao edital nº001/2022 – Prefeitura, fica alterada a carga horaria do cargo de Médico Clínico Geral para 40 horas. O documento referente ao editalnº001/2022 – Câmara, altera o vencimento dos cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais.

Certames

Segundo os editais, há oportunidade para os cargos de:

Edital Nº001/2022 – Prefeitura: Educador Físico; Nutricionista (1); Cirurgião Dentista (1); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); Médico Clínico Geral (1); Agente de Endemias (6); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Fiscal Sanitário (1); Técnico em Análises Clínicas – Microscopista (1); Técnico em Enfermagem (4); Agente Comunitário de Saúde (5); Procurador (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1).

Edital Nº001/2022 – Câmara: Agente de contratação/Pregoeiro (1); Procurador Jurídico (1); Analista legislativo; Contador; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Serviços Gerais.

Caso contratados, os profissionais deverão executar suas atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que varia de R$1.210,00 a R$6.000,00.

Para participar

Os interessados nos demais cargos puderam se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 1º de agosto de 2022 até o dia 8 de setembro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só foi validada mediante pagamento de taxa no valor que variou de R$ 50,00 a R$ 125,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em três etapas, sendo elas: prova objetiva; prova discursiva, para o cargo de Procurador; e avaliação de títulos, para cargos de nível superior. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 6 de novembro de 2022, assim como a entrega dos títulos.

Validade

Os Concursos Públicos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.

Links