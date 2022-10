Dupla que assaltou e torturou motorista de app no Acre é presa pela polícia

Kildere Junior Gomes Lima, 19 anos, e o boliviano Juan Carlos Nativi foram presos acusados de assalto na manhã desta quinta-feira (13). A prisão aconteceu no município de Villa Bush, na Bolívia.

Segundo informações da polícia, Kildere e o comparsa Juan chamaram um motorista de aplicativo e começaram a andar com o profissional pelo município de Epitaciolândia, no interior do Acre, e acabaram rendendo o homem. De posse de arma de fogo, os bandidos conseguiram deixar a vítima amarrada próximo a uma cerca no bairro José Hassem. Após se soltar das cordas, a vítima ligou para a polícia e pediu ajuda.

O veículo do homem foi levado ao território boliviano e foi necessário pediu apoio as autoridades da Bolívia. O carro foi encontrado na Villa Busch, e os criminosos já se preparavam para ser levar o carro à cidade de Porto Rico, distante quase 300 km da fronteira.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para a dupla que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Epitaciolândia, para serem tomadas as medidas cabíveis.