Eleições 2022: Leite é reeleito governador do Rio Grande do Sul (RS)

Leite disputou o segundo turno das eleições contra o ex-ministro do governo Bolsonaro Onyx Lorenzoni (PL).

Quem é Eduardo Leite

Eduardo Leite nasceu em 10 de março 1985, em Pelotas (RS). Ele é bacharel em direito e começou na política como vereador de sua cidade natal, de 2009 a 2013.

Nesse período, foi presidente da Câmara Municipal de Pelotas por dois anos. Logo em seguida, foi eleito prefeito da cidade, cargo que ocupou de 2013 até 2016.

Em 2018, disputou o governo do Rio Grande do Sul e venceu. Renunciou ao cargo em 2022 com o intuito de ser candidato à Presidência da República pelo PSDB. A legenda, no entanto, escolheu o ex-governador de São Paulo João Doria para a corrida ao Palácio do Planalto. Depois disso, Eduardo Leite resolveu tentar a reeleição para governador.