Família de bebê que morreu durante temporal no Acre precisa de ajuda

Familiares do bebê de apenas seis meses que morreu de traumatismo craniano após ser foi levado por forte ventania, na tarde desta quinta (6), no Ramal Novo Horizonte, região do Santa Maria, zona rural de Rio Branco, estão pedindo ajuda para recuperar os bens materiais perdidos.

Entenda: Vídeo: no Acre, bebê de apenas 6 meses morre após casa desabar durante temporal

Em luto pela perca do filho, os pais contam com a solidariedade dos acreanos para reconstruir a casa e os itens essenciais que foram perdidos com o temporal. No imóvel, moravam quatro pessoas, sendo os pais, o bebê que morreu, e a irmã de dois anos. A mãe, o pai e a irmã tiveram ferimentos leves e passam bem.