Vídeo: no Acre, bebê de apenas 6 meses morre após casa desabar durante temporal

Um bebê de seis meses morreu após a casa desabar por forte temporal na tarde desta quinta-feira (6), no Ramal Novo Horizonte, na região do Santa Maria, no município de Senador Guiomard no interior do Acre.

Segundo informações da avó do bebê, ele estaria dormindo em uma rede que estava amarrada nas pernamancas da casa e, durante o vendaval, o telhado foi arremessado a aproximadamente 30 metros da casa e levou a rede junto com a criança.

De acordo com apurado pela equipe do ContilNet, vizinhos ainda levaram a criança de carro para o pronto-socorro de Rio Branco, mas ela já chegou sem vida.

Veja vídeo: