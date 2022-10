Geraldo Alckmin vai coordenar governo de transição

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), será o coordenador da equipe de transição de governo. Ele chefiará a equipe que vai receber as informações sobre a gestão de Jair Bolsonaro (PL). O Drive Premium –newsletter exclusiva para assinantes produzida pela equipe do Poder360– antecipou essa informação.

O anúncio de quem será o ministro da Economia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sair nesta semana ou na próxima.

Lula, 77 anos, deve tirar os próximos dias para descansar ao lado de Janja, sua mulher.

Nesta 2ª feira (31.out.2022), no entanto, reúne-se com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a cúpula da campanha. Também recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em São Paulo (SP).