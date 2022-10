Gladson reforça empenho na geração de emprego e transparência na aplicação dos recursos

Em entrevista à imprensa, nesta quinta-feira, 6, em Brasília, o governador Gladson Cameli reafirmou a realização de diversas iniciativas visando especialmente a geração de emprego e renda para a população do Acre.

Com este objetivo, Gladson Cameli disse que “investirá com muita firmeza”, principalmente em áreas como infraestrutura, “que é a maneira mais rápida de aquecer a economia e gerar emprego e renda”.

Ele também relacionou investimentos no agronegócio e a redução da burocracia para atrair indústrias para o estado, desenvolvendo a política de industrialização do Acre. “Já estamos com a infraestrutura pronta para esse setor”, afirmou.

Gladson Cameli destacou, ainda, a abertura de vagas nos setor público, exemplificando com a realização de concursos em áreas como saúde e segurança. “Já está em andamento o concurso para a Saúde e vamos lançar o edital de concurso para a polícia penal, com 260 vagas, medida que também contribuirá para que possamos melhorar a estrutura penitenciária do estado”, explicou.

Transparência

Gladson Cameli disse que também reforçará “o combate a qualquer desvio de recursos” e ampliará a transparência, especialmente na aplicação dos recursos públicos. “Isso preserva meu CPF e dá mais clareza para a população sobre como os recursos estão sendo empregados”, afirmou.

Reforma administrativa

O governador afirmou que irá corrigir falhas e avançar em áreas que precisam, “sem mudar o que está dando certo”. Mas confirmou que fará uma reforma administrativa, destacando, porém, que a mudança ou não dependerá da atuação de cada integrante da equipe.

“Eles é que vão dizer quem sai ou quem fica, pois até dezembro eles têm uma meta a cumprir e eu vou cobrar”, explicou.