Juiz explica processo de auditoria das urnas eletrônicas do segundo turno no Acre

O juiz presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, Marcelo Carvalho, explicou na manhã deste domingo (30) como funcionam os procedimentos de auditoria das urnas eletrônicas do segundo turno no Acre. De acordo com o magistrado, as 20 urnas sorteadas estavam prontas para serem encaminhadas às sessões eleitorais.

O sorteio das urnas aconteceu no sábado (29). “São 20 urnas que a gente faz no estado e a gente pega essas urnas e traz para cá para a gente incluir votos pré-definidos, que a gente já tem em cédulas de papel, mostra para a câmeras e é inserido também no sistema de computador e esses votos tem que bater também ao final do dia, porque a urna dá o boletim com o resultado da votação de cada urna”, disse.

Com esse processo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) demonstra se os votos que são depositados são os mesmos votos que são contabilizados. No primeiro turno, o resultado foi de 100% de certeza de que os votos que foram computados foram os votos que foram totalizados por cada urna.

Quanto à quantidade de urnas, Marcelo Carvalho destacou que pesquisas feitas por empresas de auditoria levaram ao entendimento de que a quantidade de urnas auditadas nas eleições anteriores, de três unidades, era insuficiente pelo número de urnas submetidas ao processo eleitoral. “Eles pediram para que a gente pudesse aumentar esse número de urnas a serem auditadas para que seja mais representativo do total das urnas que são submetidas à eleição”, finalizou.