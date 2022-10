Mais de 6 mil pessoas participam da primeira noite de ‘Boi Manaus 2022’, diz prefeitura

Primeira noite do Boi Manaus 2022 reuniu mais de 6 mil pessoas. — Foto: Antonio Pereira/Semcom

O intérprete de toada Jardel Bentes que se apresentou ao lado do cantor Wilson Nobre no “Boi Elétrico” fala da emoção em participar do “Boi Manaus”.

“É uma emoção incrível, né, poder cantar com um grande parceiro, o Wilson Nobre. Graças a Deus, montamos um show para cima após dois anos parado, mas a gente gosta muito da toada, e o ano inteiro a gente dar continuidade na toada, e o Boi Manaus é um marco dos artistas de Manaus, representando o boi-bumbá Garantido e Caprichoso e a gente sempre está trabalhando para esse povo receber essa alegria que é a nossa toada”, frisou o artista.

‘Boi Manaus 2022’

Nesta edição, com o tema “De Volta às Origens”, o evento retorna com os tradicionais trios elétricos, chamados de “Bois Elétricos”, que homenagearão os grandes ícones da toada: Klinger Araújo, Zezinho Corrêa e Arlindo Júnior.

Serão mais de 24 horas de shows, com mais de 50 atrações distribuídas em três trios elétricos, com média de 16 atrações por noite. Cada apresentação no “Boi Elétrico” terá a duração de 50 minutos, com intervalo de 10 minutos cada.

A programação do “Boi Manaus” acontecerá sempre a partir das 19h até às 3h da manhã. As pessoas que quiserem brincar atrás dos trios elétricos, espaço delimitado pelos ‘cordeiros’, precisam estar usando a camiseta do evento, conhecida como “Tururi”, que também estão à venda de 12h às 00h, no Sambódromo, no valor de R$ 30, até o último dia evento.