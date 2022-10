MEC abre inscrições para mais de 100 cursos EAD gratuitos: saiba como se inscrever

Mais de 100 cursos EAD oferecidos pelo MEC estão com inscrições abertas. Os cursos gratuitos estão disponíveis na plataforma Aprenda Mais do Ministério da Educação. O ambiente 100% digital foi criado com o intuito de promover a qualificação profissional de pessoas em qualquer parte do país.

O que fazer quando o Pix vai para uma conta errada?

Entre as diversas áreas de conhecimento contempladas, alguns cursos oferecidos são para os setores de comunicação, turismo, negócios e línguas estrangeiras. É importante destacar que os cursos oferecem certificado de conclusão reconhecido pelo MEC.

O espaço virtual de aprendizagem Aprenda Mais conta com diferentes cursos, cada um deles composto por diferentes módulos e tempo específico de duração. Entre as opções disponíveis estão:

Administração Estratégica;

Administração Financeira;

Agroecologia;

A Arte de Falar em Público;

Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável;

Captação de Recursos;

Contabilidade Básica;

Comunicação Empresarial;

Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal;

Espanhol;

Filosofia;

Geografia;

História do Brasil;

Inglês;

Jogos, Brinquedos e Brincadeiras;

Saúde Coletiva;

Segurança do Trabalho.

Os interessados podem conferir a lista completa dos mais de 100 cursos disponíveis, além de informações mais detalhadas sobre cada uma das opções, por meio da plataforma do MEC.