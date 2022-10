Morre aos 94 anos de idade o “homem mais sujo do mundo”

Nesta terça-feira (25), o iraniano Amou Haji conhecido como “o homem mais sujo do mundo” faleceu aos 94 anos, informou a agência de notícias Irna.

O medo de adoecer era o principal argumento de Haji quando perguntado sobre o motivo de não querer tomar banho. Em 2013 foi lançado um documentário curta-metragem com o título “A Estranha Vida de Amou Haji”.

O homem que não tomou banho durante mais de 50 anos, era solteiro e morreu no último domingo no vilarejo de Dejgah, na província de Fars (sul do Irã).

Fonte: Site Estado de Minas