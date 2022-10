Motorista faz conversão proibida e entregador é arremessado por cima de veículo em Rio Branco

O motociclista Rodrigo Maia da Costa, 23 anos, ficou ferido após um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (6), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Rodrigo é entregador e estava trafegando sozinho no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa QLW-7111, e no momento que uma mulher que conduzia um carro modelo Onix, de cor branca e placa QWN-6F53, tentou fazer uma conversão proibida em um retorno na contramão, o motociclista bateu na lataral do automóvel.

Rodrigo quebrou as duas pernas na altura do fêmur, teve um corte no pé esquerdo, escoriações nos braços, além de um TRM (Trauma na Coluna), após ser arremessado por cima do veículo em uma altura de 3 metros. A motorista do carro permaneceu no local e ligou para uma ambulância e a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rodrigo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os trabalhos periciais o veículo foi removido da pista por um guincho.