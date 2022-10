No Acre, Gleci Damasceno comemora a vitória de Lula: “Aqui ainda tem esperança também”

De olho nas eleições do segundo turno, a acreana Gleici Damasceno desembarcou no Acre, seu berço eleitoral este final de semana.

Defensora e amiga do presidente eleito, a relação entre a acreana e Lula é antiga. Em 2018, logo que deixou a casa do BBB, ela gritou “Lula livre”. À época, o petista estava preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba (PR).

No domingo, Gleici usou suas redes para compartilhar momentos ao lado da família, amigos e militância na comemoração do resultado das eleições presidenciais. No vídeo, Gleici deixou a seguinte frase: “Aqui ainda tem esperança também”

Assista o vídeo na íntegra: