“O Acre nunca foi tão ajudado por um presidente”, diz Bittar ao lamentar derrota de Bolsonaro

O senador pelo Acre, Marcio Bittar (União Brasil), se manifestou nas redes sociais após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) depois do segundo turno das eleições ocorrido neste domingo (30).

Bittar, que foi o relator geral do orçamento da União e defensor da reeleição de Bolsonaro, disse que nenhum outro presidente ajudou tanto o Acre e se orgulha de ter servido ao lado do presidente.

“O brasileiro já travou grandes batalhas em busca de dias melhores. Convivi com muitos políticos e vi de perto o enorme coração do Presidente Bolsonaro: enquanto muitos ficaram nos discursos eleitoreiros, ele ampliou programas sociais, contestou desmandos, resistiu à mídia e ao sistema que não conseguiu entender como um sujeito simples poderia devolver a uma multidão o orgulho de ser brasileiro, de andar de cabeça erguida e resgatar valores familiares que há muito estavam deixados de lado pelo mesmo sistema que lutou contra o Brasil mais uma vez, em troca de falcatruas e benefícios. O Acre nunca foi tão ajudado por um presidente. Tenho orgulho de ter sido escolhido Relator do Orçamento e de servir ao lado de Bolsonaro, pelo bem do nosso povo. Combatemos a boa luta”, escreveu.