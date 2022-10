Presidente argentino viaja ao Brasil para reunião com Lula

O peronismo governante na Argentina imediatamente comemorou o resultado da eleição por ter maior afinidade política com Lula do que com Jair Bolsonaro, com quem Fernández mantém uma relação tensa.

“Parabéns @LulaOficial! Sua vitória abre um novo tempo na história da América Latina. Um tempo de esperança e de futuro que começa hoje”, postou Fernández no Twitter minutos após o anúncio da vitória de Lula.