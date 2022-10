Preso em Rio Branco homem suspeito de agredir a própria mãe e os sobrinhos

Ricardo Coelho de Farias, 54 anos, foi preso acusado de agressão física e ameaça de morte na noite desta terça-feira (11), no Beco do Mijo, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações da sobrinha do acusado, Ricardo é um homem violento e que teria agredido a própria mãe e os sobrinhos. O motivo seria que ele queria ter parte da herança da família, mesmo com a mãe dele ainda viva.

Na manhã desta terça-feira, Ricardo foi até a residência da mãe que fica ao lado da casa dele e cobrou que a idosa repartisse a herança, ou seja, vendesse os imóveis e desse a parte do dinheiro para ele, mas a idosa disse que não é algo rápido de se fazer e precisaria de muito tempo.

Irritado com a negativa da mãe dele, o homem jogou um balde de água na mulher e disse que queria o dinheiro a todo custo, e só não teve agressão física porque os sobrinhos foram no local e impediram que o homem batesse na tia deles.

Durante a tarde, Ricardo acabou discutindo com uma das sobrinhas e, após várias ameaças, agrediu ela verbalmente e fisicamente. Três mulheres e um adolescente de 14 anos foram agredidos fisicamente por Ricardo. Vizinhos que viram as agressões ligaram para a polícia e para o socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o adolescente de 14 anos que ficou machucado ao entrar em luta corporal com Ricardo. A vítima recebeu os atendimentos e ficou no local.

Os policiais militares do 2° Batalhão também foram ao local para acalmar os ânimos e para controlar a confusão. Ricardo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis. Na delegacia foi encontrado um pedido de medida protetiva que já havia sido pedido por um delegado plantonista anterior, mas o juíz ainda não havia deferido o pedido.

As vítimas ainda relataram que há cerca de uma semana Ricardo estava amolando uma faca e vem ameaçando toda a família de morte, e que sem a medida protetiva o homem poderia tentar contra a vida de algum dos familiares.

As três mulheres vítimas e o adolescente também foram levadas para a Delegacia de Flagrantes, onde registraram outros boletins de ocorrência contra o acusado, que está preso aguardando a manifestação da Justiça.