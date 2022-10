O procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, confirmou o concurso público do Ministério Público do Estado do Acre para o ano que vem.

De acordo com o Lovisaro, o novo certame já está incluso no Orçamento para exercício no próximo ano.

O último concurso para servidores foi realizado em 2012 e contou com a oferta de vagas para a carreira de analista.