Duarte chama apoio a Marcus de ‘inédito’ e diz que escolha foi feita por candidatos da sigla

O deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos no Acre, comentou a decisão do partido em apoiar a candidatura de Marcus Alexandre, do MDB, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

A decisão foi anunciada durante convenção do partido nesta sexta-feira (26). Duarte chamou o apoio de ‘inédito’.

“Nós estamos concluindo a convenção municipal do Republicanos em Rio Branco e aqui nós fizemos um fato inédito. Convocamos para votação dos nossos candidatos a vereadores, a escolha do majoritário. E prevaleceu, por 18 votos a 2, a escolha do candidato Marcus Alexandre que será apoiado pelo Republicanos”, disse.

Com a decisão da ampla maioria, o Republicanos agora fará parte da coligação de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão. A chapa já contava com 10 partidos.

Veja: