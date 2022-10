Saiba quanto custam as novas joias que Zé Felipe deu a Virginia

No site oficial da BVLGARI do Brasil, o anel é vendido por R$ 67 mil. Ele é formado por duas voltas em ouro rosa 18K, cravejado com olhos de rubelita e pavê de diamantes. Com apenas uma volta, a pulseira é composta pelos mesmos detalhes, sendo semicravejada com diamantes na cabeça e na cauda. Ela é comercializada por R$ 84 mil, totalizando o presente de Zé Felipe em singelos R$ 151 mil reais.

Como Virginia Fonseca afirmou em suas redes sociais, as novas aquisições aumentam a quantidade de peças que ela tem da coleção Serpenti. A coluna apurou que as duas outras joias mostradas pela influenciadora chegam a casa dos R$ 160 mil. Enquanto a pulseira em ouro amarelo 18k custa R$ 42.100, o relógio é vendido por R$ 118 mil. A aquisição com caixa em ouro rosa 18K é formada por uma pulseira em ouro rosa e mostrador em opalina branco-prata.