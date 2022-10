Sena Madureira: obras da ponte do Segundo Distrito continua a todo vapor

O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, continua executando as obras da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira, um sonho antigo dos moradores. Vencedora da licitação, a construtora Cidade está fazendo a parte de fundação da ponte que engloba, dentre outras coisas, a implantação dos pilares.

A obra foi determinada pelo governador Gladson Cameli (PP) e está orçada em 36 milhões de reais.

O bairro Segundo Distrito tem mais de 100 anos de existência e nunca tinha recebido um benefício dessa envergadura. “Pra nós, trata-se de um sonho que será realizado. Essa ponte vai tirar de vez a nossa comunidade do isolamento”, comentou Toim Apolinário.

Atualmente, para acessar o primeiro distrito da cidade, os moradores tem duas opções: A catraia pública ou a estrada Mário Lobão.