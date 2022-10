Senador eleito Alan Rick recepciona Michelle Bolsonaro no Aeroporto de Rio Branco

O deputado federal licenciado e senador eleito Alan Rick (União Brasil) recebeu a primeira dama do Brasil Michelle Bolsonaro no aeroporto de Rio Branco, no início da tarde desta terça-feira (11). Ao lado de Alan Rick estavam o governador Gladson Cameli, a esposa Michele Miranda e a irmã Mirla Miranda. Logo após o desembarque, a primeira-dama seguiu para o Maison Borges, onde ocorrerá o evento “Mulheres com Bolsonaro” organizado por Alan Rick e a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos), coordenadores de campanha para reeleição do presidente Bolsonaro neste segundo turno no Acre.

Michele Bolsonaro chegou acompanhada da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, da ex-ministra da Agricultura, deputada federal e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina Dias, da deputada federal e vice-governadora eleita Celina Leão (DF), da deputada federal reeleita Margarete Coelho (PI), da deputada federal Patrícia Ferraz (AP) e da deputada federal Antônia Lúcia (AC).

“A vinda da nossa primeira dama, que tem sido um esteio na campanha, simboliza a própria presença do nosso presidente. Ela vem trazer a mensagem dele às mulheres, apresentar as ações do governo que mais trabalhou pelas mulheres do nosso país, com investimentos, por exemplo, no fortalecimento da patrulha Maria da Penha, na assistência social com o Auxílio Emergencial e agora o Auxílio Brasil, com o assentamento rural de mulheres chefes de família e muito mais. São muitas ações, que muita gente desconhece, e a nossa missão é levar essa mensagem para mais mulheres e mais famílias”, disse Alan Rick.