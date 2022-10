Seplag abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de material permanente

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) abre licitação de pregão eletrônico 388/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa para aquisição de material permanente (Caminhão 3/4 com carroceria de madeira), para atender a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), nos municípios de Brasileia, Feijó e cruzeiro do Sul. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 11 de outubro de 2022, 07:05.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.