“Serei oposição”, diz Alan Rick após eleição de Lula no segundo turno

Na campanha, o deputado federal licenciado e senador eleito Alan Rick (União Brasil) já havia dito que seria oposição no caso de eleição do ex-presidente Lula (PT) e neste domingo (30), com a confirmação do resultado, o parlamentar reafirmou de que lado estará no Senado da República a partir de fevereiro de 2023.

Com 98,81% das urnas apuradas, Lula teve 50,83% dos votos válidos contra 49,17% de Bolsonaro neste segundo turno, diferença de 1,66 pontos percentuais entre os candidatos. No primeiro turno, Lula teve 48,43%, Bolsonaro 43,2% e os demais candidatos somaram 8,37% dos votos válidos.

“Vivemos em uma democracia, a escolha do povo é soberana, mas eu serei oposição ao presidente eleito. Foi uma votação muito apertada nacionalmente e o Acre deixou claro que não compactua com a política esquerdista de Lula, dedicando mais de 70% dos votos válidos ao presidente Bolsonaro”, disse Alan Rick.