Vizinho mata pai e três crianças por causa de incômodo com barulho

Um homem de 38 anos é suspeito de matar três crianças e um adulto no bairro Vila Olga, em Santa Luzia, na Grande BH, neste domingo (30). Ele foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita inicial era que o pai de uma das crianças, também padrasto das outras duas vítimas, tivesse matado os três e depois tirado a própria vida.

Contudo, o suspeito do crime, que mora em um imóvel em cima da casa das vítimas, confessou a autoria, ainda segundo os militares. Ele teria dito que matou os quatro a facadas por estar incomodado com os barulhos feitos pelas crianças.

Inicialmente, ele foi levado a uma UPA para tratar ferimentos nas mãos e agora está na delegacia para prestar depoimento.

As vítimas são um homem de 39 anos e seus três filhos, com idades de 7, 9 e 11 anos. A ocorrência ainda está em andamento.

A Polícia Civil disse, por meio de nota (leia abaixo na íntegra), que “foram realizados os trabalhos periciais e a remoção dos corpos para o Instituto Médico-Legal”. O órgão ainda disse que “as investigações irão apurar a autoria, a motivação e as circunstâncias do fato”.

Nota da Polícia Civil

“Assim que acionada, nesta manhã (30/10), a Polícia Civil deslocou equipe de perícia e rabecão ao local onde ocorreu o homicídio de quatro pessoas da mesma família no bairro Vila Olga, em Santa Luzia. No local, foram realizados os trabalhos periciais e a remoção dos corpos para o Instituto Médico-Legal. A ocorrência encontra-se em andamento e as investigações irão apurar a autoria, a motivação e as circunstâncias do fato”.