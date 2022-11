Com um público superior a 3 mil pessoas, o Verde Vida Day, que iniciou no último sábado (5), reuniu diversos atletas, entusiastas do esporte, familiares e patrocinadores no Life Arena, em Rio Branco. Neste domingo (6), o público se reúne novamente para o último dia de competições.

O evento ocorre na Life Arena, em Rio Branco, e mais uma vez a parceria ContilNet e San Francisco Filmes traz a cobertura ao vivo do evento.

Acompanhe: