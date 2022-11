Casal é preso suspeito de dar abrigo ao 2º suspeito de envolvimento na morte de delegado

O primeiro suspeito foi preso no último domingo (30) em Araguaína, durante abordagem a um ônibus que havia saído de Marabá (PA). A notícia da prisão foi divulgada no Twitter, pelo governador do Pará, Helder Barbalho. A publicação dizia o seguinte: “A Polícia Civil acaba de prender em Araguaína, no Tocantins, Deyvide José Santos, vulgo Jereba, acusado de participar do assassinato do Delegado do Amazonas […]”.