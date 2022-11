Colunista do ContilNet, Guru Binho de Ouros revela previsões para os signos em novembro

Olá caríssimos, mais um mês e um desafio e bênção para todos, vamos concentrar energias para fazer e acontecer! Transformações e recomeços nesse período! Vamos lá:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: A sorte brilha pra vocês proporcionando momentos de alegria e felicidade, além de luz e clareza para ver as coisas como são! Vivam o simples e a beleza da vida! Nos negócios, boa sorte que ajuda em tudo, negociações felizes. Na saúde, as maiores alegrias e cuidados, vem do coração…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Um período maravilhoso de realização, alto astral e satisfação, pela conclusão de uma etapa, caminhada ou desafio… Vivam a felicidade com toda a essência dela… Construam um mundo melhor sendo pessoas melhores… Nos negócios, realização plena de metas, desafios e negociações, colham o sucesso e planejem um futuro realista e sustentável! Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: A vontade e força estão com vocês, façam valer o que realmente vale… Criem conexões profundas com todas as coisas… Nos negócios, magnetismo e carisma para conduzir projetos e negociações, tudo que se faz com vontade e determinação, acontece… Na saúde, excelente período de vitalidade e força física, além de harmonia de corpo e mente.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Amor e sentimento de realização, edificação e resultados, essa é a fase de colher os frutos de tudo feito com amor! Nos negócios, realização, concretização do sonho e de uma meta, resultados favoráveis e prosperidade. Na saúde, estado psicoemocional positivo e que proporciona bem-estar!

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Equilíbrio é a palavra para fazer diferença nesse período, associem com os equivalentes harmônicos e tudo sairá melhor! Nos negócios, retorno justo dos esforços e trabalhos exercidos, diplomacia e charme… Na saúde, cuidem dos rins e tomem bastante líquido.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Decidam por aquilo que realmente se sustenta por amor e seja uma realidade concreta… Evitem a tentação duvidosa e que não dá resultados… Nos negócios, várias alternativas e propostas para vocês, escolham realmente o que de fato tem identificação real… Na saúde, atenção com os pulmões e respiração, pratiquem yoga e caminhada.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Aproveitem as oportunidades que estão surgindo agora e sincronizem o tempo de vocês para serem diferenciados… Oportunidades são cabeludas pela frente e careca pelas costas… Nos negócios, sorte que garante oportunidades excelentes, sincronia é tudo… Na saúde, cuidado com a gula…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Magnetismo pessoal e sexual tá no ar… Cuidado com manipulação e tenham jogo de cintura para chatices políticas… Nos negócios, competência fala mais alto pela atitude do que por política… Não percam tempo com falatórios, levem no bom humor e tirem de letra… Na saúde, cuidado com os ossos, tomem Sol mais intensamente e rotina de exercício na parada…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Aceitem algo que terminou e não faz mais parte da vida de vocês ou é inadequado para o momento de vida… 0 novo se abre com ousadia e transforma tudo! Nos negócios, algumas propostas e negócios terminam para dar origem a outros, deixem o ciclo natural se cumprir! Na saúde, cuidem dos órgãos genitais, e deixem uma disciplina saudável de higiene corporal acontecer.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Uma nova vida ou oportunidade aguarda vocês, e com ela a chance de corrigir erros e se libertar do passado… Nos negócios, podem trabalhar com antigos parceiros ou clientes, deixem a química da união acontecer… Na saúde, uma força revigorante que recupera qualquer cansaço…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Comunicação é a chave do entendimento! Quem não se comunica se estrumbica! Tenham clareza entre as palavras, pensamentos e ações… Nos negócios, uma boa ideia, comunicada claramente, vende na essência… Cuidado com propagandas enganosas… Na saúde, cuidem da visão e da comunicação…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Sem sacrifício não tem recompensa, portanto, mãos na massa com vontade e determinação! Nos negócios, trabalho árduo que dá resultado posterior, organizem as coisas com priorização do que é mais necessário. Na saúde, cuidem da qualidade psíquica e façam exercícios moderados.

Um excelente e mágico mês para todos!

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

