Com ciúmes, mulher esfaqueia casal durante bebedeira na Baixada da Sobral

Um casal, identificado, como Alcione e Novinho foi vítima de dupla tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (3), na Rua Iolanda Lima, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alcione e Novinho estavam em uma residência bebendo, quando acabou acontecendo um desentendimento entre Alcione e outra mulher, identificada como Íris Galvez, que seria uma ex-presidiária e autora dessa dupla tentativa de homicídio.

Alcione foi até a Íris discutir por questão de ciúmes, e ao entrar em luta corporal, Íris estava armada com uma faca e começou a esfaquear Alcione. Ao ver a confusão e a tentativa de homicídio acontecendo, Novinho tentou separar a briga e foi ferido com um golpe de faca nas costas. Já Alcione foi ferida com várias facadas, inclusive uma mais grave que atingiu a cabeça. Após a ação, a acusado fugiu do local.

Moradores ajudaram o casal e acionaram duas ambulância sendo uma de suporte avançado e outra de suporte básico e a Polícia Militar. Ao ver as vítimas sagrando, os próprios vizinhos colocaram Alcione e Novinho dentro de um carro e encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde deram entrada em estado de saúde estável.

Tanto as ambulâncias de suporte básico e avançada foram até o local, mas acabaram voltando porque as vítimas já haviam sido removidas. Na UPA, os Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações da criminosa e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender a autora do crime.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).