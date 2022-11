Com emenda de Mailza, Casa da Mulher Brasileira começa ser construída em Cruzeiro do Sul

O Governo do Acre iniciou a construção da primeira Casa da Mulher Brasileira (CMB) no estado, que começa a ser levantada em Cruzeiro do Sul. Nesta segunda-feira (7), a secretária de Assistência Social, de Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, (SEASDHM), Ana Paula Lima, e o vice-prefeito, Henrique Afonso, acompanharam as obras da CMB, espaço que vai integrar os serviços públicos de atendimento à mulher em situação de violência na cidade.

A Casa é fruto de uma emenda de R$ 1,2 milhão de reais da senadora e vice-governadora eleita Mailza (Progressistas-AC) via Programa Calha Norte do Ministério da Defesa. A obra está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura sob coordenação da SEASDHM.

“Passo muito importante para consolidar toda essa ação voltada para a prevenção e combate à violência contra a mulher no Acre . Quando a gente cuida da mulher, quando você educa desde cedo, colabora para que cada vez mais a gente possa ter serviços para que as situações de violência possam ser erradicadas”, destacou Mailza.

Além de Cruzeiro, mais outras duas serão construídas no Acre: uma em Rio Branco e outra em Epitaciolândia, totalizando R$ 5 milhões da parlamentar no enfrentamento e combate à violência contra mulheres.

A casa, com previsão de entrega para agosto de 2023, já está na fase de alicerce, em seguida, levantar os blocos de alvenaria.

O espaço irá abrigar Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Juizados e Varas de Violência Doméstica, Defensoria, Promotorias, e contará com equipe multiprofissional formada por psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras, Ministério Público, Defensoria Pública; serviço de promoção de autonomia econômica, além de possuir espaço de cuidado às crianças e brinquedoteca, alojamento de passagem, entre outras dependências.

“É de extrema importância a atenção humanizada às mulheres vítimas de violência. Quando a gente defende uma cidade mais humana – a identidade também está em uma ação como esta – ela se materializa na Casa da Mulher Brasileira, a qual será a primeira no Estado do Acre aqui no Juruá. Não tenho dúvidas que essa obra vai mudar a vida de muitas mulheres e de toda sociedade, resultado do empenho e comprometimento da senadora Mailza”, ressaltou o vice-prefeito.

Na visita, a secretária da Mulher, Ana Paula Lima, destacou o compromisso da parlamentar.

“Nossos agradecimentos especiais a nossa senadora Mailza, que como sempre muito comprometida com a pauta, fez a indicação de recursos através de emenda parlamentar de sua autoria para que pudéssemos realizar esse sonho, não só aqui no município de Cruzeiro do Sul, como também nos municípios de Epitaciolândia e na capital Rio Branco, onde serão construídas outras casas. A cada fase da obra, aumenta nossa expectativa e a responsabilidade”, finalizou.

A casa funcionará 24h por dia e estará localizada na rua Morada Feliz, S/N, Bairro Formoso.

O que é

A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal, previsto no programa “Mulher, Viver sem Violência”, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR).