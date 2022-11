Começaram os novos repasses do Auxílio Brasil; veja os dias em que cada cidadão irá receber

Sendo assim, como de costume, os beneficiários recebem de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). As parcelas, por sua vez, começam a ser pagas hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro. Abaixo, saiba com detalhes os dias dos próximos repasses e confira a previsão do benefício para o próximo ano!

Repasses do Auxílio Brasil

Como mencionado, os repasses são feitos de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) final de cada beneficiário. Portanto, vão respeitar a seguinte ordem:

Fonte: Ministério da Cidadania

Afinal, o que acontecerá com o programa em 2023?

Até então, as parcelas de R$ 600 têm final previsto para Dezembro deste ano, com base na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Benefícios, que aprovou a adição de R$ 200 no valor.

Contudo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deseja manter o valor do benefício em R$ 600. E, além disso, durante sua campanha, ainda prometeu pagar mais R$ 150 para as famílias com crianças menores de 6 anos de idade. O programa, no entanto, deve voltar a ser conhecido como Bolsa Família.

Mas, para que isso seja possível, a equipe de transição do Governo estuda aprovar uma nova PEC para viabilizar os pagamentos dos valores prometidos em campanha pelo petista. Sendo assim, a ideia é que a medida seja aprovada ainda neste ano, para que em Janeiro, com a posse do novo presidente, as famílias já recebam o valor integral.

Todavia, vale lembrar que o Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. Em outras palavras, recebem aquelas que se encaixam na renda mensal per capita de até R$ 110 ou de R$ 110 até R$ 205, respectivamente.

Consulte os valores através do app

Em síntese, para consultar o valor que irá receber do Auxílio Brasil, o cidadão pode ligar no número 121, do Ministério da Cidadania. Além disso, caso prefira, é só entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa, pelo número 111. Ademais, o cidadão também pode consultar através do aplicativo seguindo os passos abaixo: Primeiramente, o cidadão terá que acessar o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS em https://bityli.com/GsyAk);

Em seguida, é preciso informar o CPF;

E então, digitar a senha;

Por fim, na tela inicial, é só clicar em “Consulta de Valores”.