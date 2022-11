Concurso INSS tem mais de 1 milhão de inscritos; prova neste mês

O concurso INSS, um dos maiores certames do Brasil, registrou mais de um milhão de inscritos para a realização das provas, previstas para ocorrerem no dia 27 de novembro.

Conforme dados do Cebraspe, o quantitativo registrado foi de 1.023.494 de candidaturas para as 1.000 vagas imediatas e 2.273 oportunidades em cadastro de reserva para o cargo de Técnico do Seguro Social. Confira a demanda na íntegra!

Dentre todas as Gerências Executivas, a que apresentou o maior número de inscritos foi a do Rio de Janeiro, com 74.385 inscritos, para 36 oportunidades imediatas. Na sequência ficou a de São Paulo, com 42.671 candidaturas para 08 vagas imediatas.

Se você quer saber tudo sobre o edital do INSS, este artigo é para você! Mesmo que seja novato no mundo dos concursos, explicaremos tudo certinho… Basta rolar a página e conferir todos os detalhes do certame.

Ao longo deste artigo, você encontra um panorama completo sobre o Concurso INSS para que possa se preparar para o certame. Não perca nenhum detalhe:

Concurso INSS: principais datas

Quando posso me inscrever no concurso INSS? entre os dias 16/9 a 4/10/2022

Quando posso solicitar a isenção da taxa? também entre os dias 16/9 a 3/10/2022

Até quando posso pagar a taxa de inscrição? até o dia 21/10/2022

Quando acontecem as provas do concurso INSS? no dia 27/11/2022, no período da tarde

Concurso INSS: retificações

O edital do concurso INSS passou pela sua primeira retificação. A mudança se deu no número de vagas para algumas Gerências Executivas (GEX).

Desta forma, o certame passa a ofertar 3.373 oportunidades, sendo 1.000 imediatas e outras 2.373 em cadastro de reserva. Conforme o documento divulgado, o quadro de vagas foi alterado para as seguintes Gerências:

Rio Branco, Manaus, Macapá, Distrito Federal, Anápolis, Goiânia, Campo Grande, Dourados, Cuiabá, Sinop, Belém, Santarém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Veja os detalhes logo abaixo:

Concurso INSS: etapas de avaliação

A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas, de responsabilidade do Cebraspe:

ATENÇÃO! As provas objetivas, bem como a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação, serão realizadas nas cidades descritas no anexo II do edital, que corresponderá à Gerência Executiva do INSS a que o candidato concorre.

Prova objetiva

A prova objetiva terá a duração de 3 horas e 30 minutos e será composta por 120 questões do tipo CERTO ou ERRADO, valendo 1,0 ponto cada.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Curso de formação

O curso de formação será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, sendo convocados para a matrícula nas primeiras os candidatos classificados na primeira etapa do concurso público dentro do número de vagas.

O terá a carga horária de até 180 horas presenciais (30 a 45 dias), em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno.

A avaliação consistirá de prova objetiva, composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva, composta de duas questões discursivas, a serem respondidas em até 15 linhas, acerca dos conteúdos ministrados no curso. Será eliminado do concurso o candidato que:

deixar de efetuar a matrícula no curso de formação;

solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo;

não obtiver frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista;

obtiver nota final no curso de formação inferior ao mínimo de pontos a ser definido no edital de convocação para essa etapa;

não cumprir as atividades de avaliação do curso de formação;

não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais.

Durante o curso de formação, o candidato regularmente matriculado fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% por cento da remuneração da classe/padrão inicial do cargo e, no caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Concurso INSS: carreira

Remuneração

A remuneração bruta inicial poderá alcançar o valor de até R$ 5.905,79, correspondentes aos seguintes valores:

Vencimento básico de R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva – GAE, no valor de R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, que poderá alcançar até R$ 3.595,00 na Classe “A”, do Padrão I; e

Auxílio alimentação no valor de R$ 458,00.

Estrutura remuneratória do cargo de Técnico do INSS

Analista do Seguro Social:

O vencimento básico é a menor parcela da remuneração do Analista do INSS. No início de carreira, seu valor é de R$ 992,72; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.467,61.

A Gratificação de Atividade Executiva (GAE) equivale a 160% do vencimento básico. No início de carreira, seu valor é de até R$ 1.588,35; no final de carreira, o valor vai para R$ 2.348,18.

A Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) é a maior parcela da remuneração.

No início de carreira, seu valor é de até R$ 5.776,00. Já no final de carreira, o valor vai para R$ 9.218,00.

Estrutura remuneratória do cargo de Analista do INSS

Somando-se os valores das remunerações, chegamos ao total inicial de R$ 8.357,07 para Analista.

Concurso INSS: requisitos

Técnico do Seguro Social: certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente.

Analista do Seguro Social com Formação em Qualquer Área: diploma de conclusão de curso de nível superior de graduação em qualquer área de formação.

Analista do Seguro Social com Formação em Serviço Social: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social e registro no órgão de classe específico.

Concurso INSS: atribuições

Técnico do Seguro Social:

Realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS que não demandem formação profissional específica;

Coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios e pareceres.

Analista do Seguro Social com Formação em Serviço Social:

Prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços prestados pelo INSS nas Agências e aos seus servidores, aposentados e pensionistas;

Elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social e Reabilitação Profissional;

Supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições conveniadas;

Realizar avaliação social para fins de concessão de direitos previdenciários e benefícios assistenciais;

Promover estudos sociais e socioeconômicos, pesquisa e levantamento de informações visando à emissão de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos previdenciários e benefícios assistenciais, bem como à decisão médico pericial.

Cargos vagos

Segundo dados recentes, que constam no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o INSS registrou 23.196 cargos vagos. As vagas se distribuem da seguinte forma:

Analista do Seguro Social:

Ocupados – 4.150

Vagos – 2.424

Técnico do Seguro Social:

Ocupados – 13.448

Vagos – 20.772

Concurso INSS: última edição (2015)

A última edição do concurso INSS foi realizada no ano de 2015, sob organização do Cebraspe, quando foram ofertadas 950 vagas para os tradicionais cargos de Analista e Técnico do Seguro Social.

800 vagas – Técnico do Seguro Social

150 vagas – Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social

Concurso INSS 2015: demanda de inscritos

Foram registrados, no total, 1.087.789 candidatos inscritos neste concurso. Em outras palavras, um dos maiores dos últimos anos!

Analista: 43.982 inscritos (concorrência de aproximadamente 293 candidatos por vaga);

43.982 inscritos (concorrência de aproximadamente 293 candidatos por vaga); Técnico: 1.043.807 inscritos (concorrência de aproximadamente 1.304 candidatos por vaga).

►Demanda de inscritos por cidade/UF

Concurso INSS 2015 e 2011: nomeações

2015: Durante o prazo de validade do último concurso do INSS, que expirou em agosto de 2018, foram nomeados 800 aprovados para Técnico do Seguro Social e 150 para Analista do Seguro Social.

Lembramos que esses números eram exatamente a quantidade de vagas previstas no edital. Não houve convocação de excedentes, a não ser nos casos em que o candidato aprovado dentro das vagas não assumiu.

2011: Na seleção de 2011, que contou com 1.875 vagas, foram convocados 5.020 candidatos de um total de 6.881 aprovados

Concurso INSS 2015: nota de corte – Técnico

Como o concurso do INSS foi feito por gerência executiva, em cada localidade foi registrada uma nota de corte.

Na imagem abaixo, é possível conferir a análise das notas dos aprovados dentro das vagas no cargo de Técnico do Seguro Social, na ampla concorrência.

O gráfico é lido da seguinte forma: em 18% das gerências, a nota de corte foi 101 pontos líquidos. Em 6% das gerências, a nota de corte foi 103 pontos líquidos.

A NOTA DE CORTE é a menor nota necessária para ter a chance de ficar entre os selecionados para a vaga desejada. Para mais detalhes, acesse nosso artigo completo.

Concurso INSS: cadernos e gabaritos de prova

Uma boa preparação não deve ficar apenas na teoria. Para se familiarizar com o estilo de cobrança e se acostumar com o tempo limite, é preciso também treinar questões e provas anteriores.

Se a prova fosse hoje, você conseguiria uma boa pontuação? Faça o download das provas anteriores do INSS e descubra na prática como anda seu desempenho!

Concurso INSS 2015:

Concurso INSS 2008:

Linha do tempo dos últimos concursos

2015

Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social

Analista e Técnico do Seguro Social Vagas: 950

950 Banca: Cebraspe

Cebraspe Edital: Edital INSS 2015

2013

Cargos: Analista do Seguro Social

Analista do Seguro Social Vagas: 300

300 Banca: Funrio

Funrio Edital: Edital INSS 2013

2011

Cargos: Perito Médico Previdenciário e Técnico do Seguro Social

Perito Médico Previdenciário e Técnico do Seguro Social Vagas: 1.875

1.875 Banca: FCC

FCC Edital: Edital INSS 2011

2008

Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social

Analista e Técnico do Seguro Social Vagas: 2.000

2.000 Banca: Cespe

Cespe Edital: Edital INSS 2008

