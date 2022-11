Concurso Receita Federal: edital com 699 vagas até dezembro

A cada dia que passa, aumentam ainda mais as expectativas para a publicação do edital do concurso da Receita Federal, uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Os salários? Iniciais que variam entre R$ 11 mil e R$ 21 mil!

A expectativa era de que o edital fosse publicado até o dia 09 de novembro, data prevista no projeto básico. Com mais esse novo atraso, o prazo limite será até 10 de dezembro. Isso porque, na Portaria de autorização do concurso foi determinada a abertura do certame em até seis meses.

Sob organização da Fundação Getúlio Vargas – FGV, serão ofertadas 699 vagas, sendo 230 para Auditor Fiscal (R$ 21 mil) e 469 para Analista Tributário (R$ 11 mil), ambos os cargos com exigência de nível superior em qualquer área de formação.

Contratação da banca FGV

O concurso será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e curso de formação, de caráter eliminatório. Confira mais detalhes em “Projeto básico“.

Ao longo deste artigo você confere todas as informações necessárias para a sua preparação, além de detalhes de como foram os últimos concursos:

Concurso Receita Federal: situação atual

Projeto básico

1ª etapa (objetiva e discursiva):

Provas em todas as capitais do país e na mesma data para ambos os cargos;

Auditor Fiscal: 200 questões objetivas + 2 questões discursivas;

200 questões objetivas + 2 questões discursivas; Analista Tributário: 140 questões objetivas + 1 questão discursiva.

2ª etapa (curso de formação):

Curso de formação online, com provas presenciais (Brasília/DF, Manaus/AM, Recife/PE, São Paulo/SP e Curitiba/PR);

Duração em torno de 240 horas para o cargo de Auditor (AFRFB) e 160 horas para o cargo de Analista (ATRFB).

Estimativa de inscritos

A previsão é de cerca de 200 mil inscritos. Dessa forma, a taxa de inscrição deve girar em torno de R$ 108,33, segundo o documento.

Cargos vagos

Em consulta realizada no Painel Estatístico de Pessoal, ferramenta da Transparência, a Receita Federal possui 12.377 cargos vagos de Auditor Fiscal e 10.634 cargos vagos de Analista Tributário da Receita.

Somando-se esses números, o órgão conta com 23.011 cargos vagos entre Auditores Fiscais e Analistas Tributários.

Concurso Receita Federal: Linha do tempo

Agosto de 2018: a ESAF, tradicional banca do concurso, anunciou que não realizaria mais provas;

a ESAF, tradicional banca do concurso, anunciou que não realizaria mais provas; Dezembro de 2018: Ministério da Fazenda publicou uma portaria que demonstrou a necessidade de novos servidores. A portaria nº 2.164 destinou reverteu 100 vagas inativas para quem desejasse voltar a trabalhar a partir de 2019, para amenizar a grave falta de pessoal;

Ministério da Fazenda publicou uma portaria que demonstrou a necessidade de novos servidores. A portaria nº 2.164 destinou reverteu 100 vagas inativas para quem desejasse voltar a trabalhar a partir de 2019, para amenizar a grave falta de pessoal; Junho de 2020 : Confirmado pedido de autorização para realização de concurso público com 3.360 vagas para Auditor Fiscal, Analista-Tributário e outros de carreiras administrativas;

: Confirmado pedido de autorização para realização de concurso público com 3.360 vagas para Auditor Fiscal, Analista-Tributário e outros de carreiras administrativas; Abril de 2021: Órgão solicita 699 vagas;

Órgão solicita 699 vagas; Julho de 2021: Cronograma atrasa e publicação do edital é aguardada para setembro;

Cronograma atrasa e publicação do edital é aguardada para setembro; Dezembro de 2021: José Tostes é exonerado e novo secretário toma posse;

José Tostes é exonerado e novo secretário toma posse; Dezembro de 2021: Novo secretário diz que vai buscar autorização para janeiro;

Novo secretário diz que vai buscar autorização para janeiro; Fevereiro de 2022: Ministro da Economia firma compromisso de autorização no final de março;

Ministro da Economia firma compromisso de autorização no final de março; Junho de 2022: Concurso autorizado para 699 vagas;

Concurso autorizado para 699 vagas; Agosto de 2022: banca definida – FGV;

banca definida – FGV; Outubro de 2022: banca contratada.

Concurso Receita Federal: carreira

Analista Tributário: Para ser um Analista Tributário, é preciso ter nível superior em qualquer curso de graduação. A remuneração inicial do cargo de Analista Tributário é de R$ 11.684,39.

Auditor-Fiscal: O prestigioso cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal exige nível superior completo em qualquer curso de graduação. A remuneração inicial do cargo é de R$ 21.029,09.

Cargos Vencimento Base – Inicial Vencimento Base – Final Auditor Fiscal R$ 21.029,09 R$ 27.303,62 Analista Tributário R$ 11.684,39 R$ 18.076,05

O que faz e quanto ganha um Auditor Fiscal?

Saiba o que faz um Auditor Fiscal, quais suas principais funções e responsabilidades e quanto é remunerado pela sua função: O que faz um Auditor Fiscal e qual seu salário?

Quanto ganha um Analista Tributário?

Até a entrada em vigor do aumento, a remuneração dos Auditores e Analistas ocorria por meio de subsídio, que é aquela espécie remuneratória que é paga em parcela única.

Isso impedia a existência de várias parcelas adicionais, como as gratificações. Atualmente, a remuneração deixou de ser subsídio, passando a vencimento.

Desse modo, além do vencimento, os Auditores e Analistas recebem uma parcela variável denominada bônus de eficiência.

Concurso Receita Federal: devo estudar para Analista ou para Auditor?

Na tabela abaixo, comparamos as matérias cobradas nos últimos concursos de Auditor e de Analista da Receita Federal:

Auditor Fiscal (2014) Analista Tributário (2012) Língua Portuguesa Língua Portuguesa Espanhol ou Inglês Espanhol ou Inglês Raciocínio Lógico-Quantitativo Raciocínio Lógico-Quantitativo Administração Geral e Pública Administração Geral Direito Constitucional Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Administrativo Direito Tributário Direito Tributário Auditoria – Contabilidade Geral e Avançada Contabilidade Geral Legislação Tributária Legislação Tributária Comércio Internacional e Legislação Aduaneira Legislação Aduaneira

Recomendamos que você inicie seus estudos pelas matérias comuns aos dois cargos.

Só depois que estiver bem avançado nessas matérias é que sugerimos que inclua as disciplinas e tópicos cobrados apenas no concurso de Auditor.

Concurso Receita Federal: Nota de corte

Como você deve imaginar, a nota de corte varia bastante de um concurso para outro. Afinal de contas, o nível de dificuldade da prova varia também. No gráfico abaixo é possível conferir a evolução das notas dos aprovados nos três últimos concursos para Auditor Fiscal da Receita Federal.

No gráfico você tem a nota do 1º colocado de cada concurso, além dos classificados nas posições 50, 150 e 250.

Nota de corte do concurso Receita Federal – Auditor Fiscal

Perceba que o concurso de 2012 foi aquele que apresentou menor nota de corte (65%), enquanto o de 2009 foi o que teve maior nota (81%).

Dois fatores puxaram a nota de corte de 2009 para cima: as provas objetivas não foram tão difíceis e, principalmente, a prova discursiva teve um peso muito elevado na nota final (36%).

A NOTA DE CORTE é a menor nota necessária para ter a chance de ficar entre os selecionados para a vaga desejada. Para mais detalhes, acesse nosso artigo completo.

Concurso Receita Federal: concorrência

Analisando os três últimos concursos para Auditor Fiscal, nota-se que a concorrência é sempre superior a 100 candidatos por vaga: foram 115 por vaga em 2009, 104 em 2012 e 125 em 2014. Mas não se assuste: essa concorrência cai bastante quando se analisa mais a fundo.

Em 2014, por exemplo, menos da metade dos 68.540 candidatos inscritos no concurso Receita Federal compareceu para fazer a prova. Apenas 31.943 estiveram presentes! Assim, no dia da prova, a concorrência de 125 candidatos por vaga caiu para 58 candidatos por vaga.

Dentre as pessoas que compareceram, a grande maioria foi eliminada por não ter conseguido a nota mínima em alguma das disciplinas. Apenas 804 candidatos fizeram o mínimo em todas as disciplinas! Isso fez com que a concorrência real despencasse para 1,4 candidato por vaga.

Concurso Receita Federal: candidatos/vaga em 2014

Qual a importância da prova discursiva no concurso da Receita Federal?

A prova discursiva é responsável por grandes alterações no resultado final do certame. Ela serve para aumentar a dispersão das notas dos candidatos, geralmente muito próximas nas provas objetivas.

Nas provas discursivas as notas tendem a variar mais que nas objetivas, fazendo com que candidatos com pontuações próximas se afastem bastante no ranking.

Tomemos como exemplo o desempenho de dois candidatos aprovados no concurso de 2014, ambos com a mesma nota na prova objetiva (151 pontos).

Um desses candidatos (candidato A) foi mal na prova discursiva, e acabou ficando fora das vagas originais do concurso, na posição 461 (excedente).

Enquanto isso, o outro (candidato B), foi bem nessa prova e obteve a posição 72, dentro das vagas originais. Foram quase 400 posições de diferença entre os dois!

Candidato Nota objetiva (210 pontos) Nota discursiva (60 pontos) Classificação final Candidato A 151 42,50 461 Candidato B 151 59,50 72

Concurso Receita Federal: Nomeações das últimas seleções

Para obter uma informação precisa, entramos em contato com o órgão, através do Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC).

Nas últimas duas seleções (2012 e 2014), ingressaram 1.704 novos servidores. Os detalhes você confere no artigo que fizemos especialmente sobre o assunto.

Concurso Receita Federal: provas e gabaritos anteriores

Auditor Fiscal (ESAF – 2014)

Auditor Fiscal (ESAF – 2012)

Analista Tributário (ESAF – 2012)

Técnico da Receita Federal (ESAF – 2006)

Concurso Receita Federal: Guia de Estudos

