Concurso Rio de Janeiro 2023: confira a análise de oportunidades

O ano de 2023 promete ser agitado para os que desejam ingressar na carreira pública no estado do Rio de Janeiro. Confira na matéria o panorama completo de concurso Rio de Janeiro 2023 em diversas áreas.

Além dos editais já autorizados, a equipe do Direção Concursos trouxe uma análise de outras vagas aguardadas e previstas para vários níveis de escolaridade.

Serão ofertadas funções na educação, fisco, segurança pública, entre outras.

Concurso PMERJ

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) está com seu próximo concurso público já autorizado. O próximo passo será a escolha da empresa responsável pela organização do certame.

O novo edital deve ser publicado ainda em 2022, com provas previstas para início de 2023. (concurso Rio de Janeiro 2023)

Serão ofertadas 2 mil vagas para o cargo de Soldado, que exige os seguintes requisitos:

Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos;

Ensino médio completo;

Para candidatos do sexo masculino, ter altura mínima de 1,65m (Lei Estadual nº 5630, de 29 de dezembro de 2009); para candidatos do sexo feminino de 1,60m (Lei Estadual nº 1032, de 08 de agosto de 1986);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”.

Confira os detalhes.

O certame mais recente para a PMERJ ocorreu em 2014, com oferta de 6 mil vagas. O edital ofereceu remuneração de R$ 3.452,55, porém os valores já passaram por reajustes e não devem ser levados em conta.

Veja as etapas de avaliação dos inscritos no último concurso:

Exame intelectual – Prova objetiva e Redação Avaliação Psicológica Exame Antropométrico Teste de Aptidão Física Exame Toxicológico Exames Médicos Investigação Social e Documental

Concurso Guarda Municipal de Niterói

Há 3 anos sem novos provimentos, a Guarda Municipal de Niterói deve organizar um novo concurso público para 2023.

O edital já foi autorizado pela Câmara Municipal, com oferta de 286 vagas.

Com isso, o efetivo da corporação passará para 1.000 guardas municipais, reforçando a segurança pública na cidade.

O secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, informou que todos os aprovados remanescentes do último concurso, realizado em 2019, serão convocados.

O edital contou com a organização da banca Selecon e ofertou 142 vagas para o cargo, além da previsão de formação de cadastro de reservas. O salário oferecido foi de R$ 2.881,27, além de outros benefícios.

Como requisitos, foram previstos nível médio e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,70m para homens.

A seleção dos candidatos se deu por 5 etapas: prova de conhecimentos, exame antropométrico e prova de capacidade física (TAF), exame psicotécnico, exame médico e investigação social e documental.

Mais detalhes!

Concurso Agetransp RJ

Está autorizado o próximo concurso público para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes do Rio de Janeiro, que deve contemplar 25 vagas para cargos de níveis médio e superior no próximo ano.

Veja a distribuição de oportunidades:

15 vagas para especialistas em regulação (nível superior);

5 vagas para analistas técnicos (nível superior);

5 vagas para assistentes técnicos de regulação (nível médio).

O concurso está sendo tratado como prioridade pelo órgão, que que possui um grande déficit de pessoal, já que está há 20 anos sem novos provimentos. Os cargos também passaram por reestruturação, com a criação de 70 postos.

A solicitação de novos servidores foi feita em 2021, porém os trâmites foram paralisados pelo Regime de Recuperação Fiscal.

Confira os detalhes na íntegra na matéria.

Concurso TRE RJ

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE RJ) expressou interesse em participar do concurso unificado do TSE, previsto para ocorrer em 2023. Acompanhe as atualizações na matéria (concurso Rio de Janeiro 2023).

Apesar disso, o último concurso para o órgão, realizado em 2017 sob gestão da Consulplan, segue válido até novembro de 2023. Por esse motivo, ainda não se sabe quais e quantas vagas serão ofertadas em um novo edital.

Atualmente, o TRF é composto pelas carreiras de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, que exigem níveis médio e superior de escolaridade, respectivamente.

Além das remunerações básicas e demais benefícios, os servidores fazem jus à gratificação de atividade judiciária (GAJ). Com isso, os salários podem ultrapassar os R$ 10 mil. Confira os detalhes do último certame.

Concurso Sefaz RJ

Para a Administração Fazendária do estado do Rio de Janeiro, um novo edital da Secretaria de Fazenda é muito aguardado para 2023.

O certame está em fase de estudos internos já avançados. O objetivo é levantar quais cargos e quantas vagas serão necessárias para suprir as necessidades dos quadros de pessoal.

Em abril de 2021, houve autorização para liberação de 50 vagas nos seguintes cargos:

30 vagas para Auditor Fiscal (nível superior)

10 vagas para Analista de Finanças Públicas (nível superior)

10 vagas para Agente da Fazenda (nível médio)

Apesar disso, ainda não chegou a ser publicado devido ao agravamento da situação financeira do estado.

Confira as mais informações.

Sob organização da FCC, o último certame para a Sefaz RJ ocorreu em 2013. Na ocasião, o edital contemplou 50 vagas para a carreira de Auditor Fiscal de Receita Estadual.

Os mais de 7 mil candidatos inscritos foram avaliados em etapa única de provas objetivas. Para jornadas de 40 horas de trabalho por semana, a remuneração foi de R$ 13.186,76, porém o valor está desatualizado.

Concurso TCM RJ

Um novo certame para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM RJ) foi previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 (LDO 2023). O órgão já expressou a necessidade de novos servidores.

Em 2020, os trâmites para publicação de um edital já estavam avançados, mas foram suspensos pela pandemia da Covid-19.

Na ocasião, a Cebraspe foi anunciada como organizadora do edital que contemplaria 28 vagas para a função de Auditor de Controle Externo.

Conforme informações divulgadas pelo próprio TCM, é crescente a necessidade de novos servidores, já que há cerca de 45 cargos vagos.

Os últimos provimentos para o órgão ocorreram há 12 anos, em 2010. O concurso ofertou oportunidades para Analista de Informação (6 vagas), Engenheiro (14 vagas) e Técnico de Controle Externo (20 vagas).

Confira os detalhes do edital.

Concurso Rioprevidência

É crescente a expectativa por um novo edital para provimento nos quadros de pessoal do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência).

Em 2020, um novo concurso chegou a ser anunciado, porém o Fundo suspendeu os trâmites devido à existência de um edital ainda válido com candidatos aprovados no cadastro de reservas. Além disso, na ocasião havia falta de dotação orçamentária.

Veja os detalhes.

Com a renovação do plano de recuperação fiscal do estado, entretanto, a expectativa por oportunidades no órgão voltaram a crescer, já que foi previsto o preenchimento de, pelo menos, 19 cargos vagos para cobrir o déficit de pessoal.

O órgão é composto pelas carreiras de Assistente Previdenciário e Especialista em Previdência Social, que exigem, respectivamente, níveis de escolaridade médio e superior.

O último certame para a Rioprevidência ocorreu em 2014, organizado pela Ceperj, e contou com 85 vagas, sendo 50 para assistente e 35 para especialista previdenciário. As remunerações chegavam a R$ 4.879,96, mas os valores não estão atualizados.

Os inscritos foram avaliados pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos, a depender do cargo pretendido.

Confira todas as oportunidades esperadas para 2023 na Região Sudeste!