Concurso TRT 14: provas serão aplicadas em dezembro; confira

O concurso TRT 14 está em andamento. As provas do Tribunal Regional do Trabalho da 14.ª Região serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022.

A Fundação Carlos Chagas – FCC divulgou no dia 17 de novembro de 2022, um comunicado sobre as vagas reservadas e as condições especiais. Os candidatos devem consultar os dados no seguinte endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br. Confira o comunicado na íntegra em “situação atual”.

O certame oferta 01 vaga imediata mais a formação de cadastro de reserva, para Analista e Técnico nas carreiras administrativa, judiciária e de TI.

Navegue pelo índice abaixo e sabia mais sobre o concurso TRT 14:

Concurso TRT 14: análise do edital

O professor Vandré Amorim fez uma análise completa do edital de abertura do concurso. Veja o conteúdo na íntegra:

Concurso TRT 14: situação atual

Sugestões de cargos para o próximo concurso

VEJA AQUI o documento na íntegra!

Estudos iniciais

Em contato com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) em abril deste ano, o órgão informou que está impulsionando o processo com vistas à realização do certame.

“Uma das primeiras etapas será a formação da comissão organizadora para a escolha da banca responsável pela aplicação das provas. Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, pontuou.

Autorização do CSJT

No dia 22 de abril de 2022, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgou uma autorização para que os Tribunais Regionais abram novos concursos públicos, inclusive o TRT da 14ª Região.

A seleção será para reposição de pessoal. Os tribunais terão 20 dias para solicitar aporte orçamentário ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Saiba aqui todos os detalhes

Vigência do concurso

A validade do concurso público foi suspensa devido ao estado de calamidade provocada pela COVID-19. A retomada aconteceu em janeiro de 2022. Com isso, o órgão pode retomar a convocação dos aprovados da seleção de 2018.

Clique aqui e confira o documento na íntegra

Concurso TRT 14: remuneração e benefícios

O edital do concurso TRT 14 está ofertando as seguintes remunerações:

Técnico Judiciário – R$ 7.591,37;

Analista Judiciário – Demais especialidades – R$ 12.455,30;

Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal – R$ 14.271,70.

Benefícios

Além destes valores citados, os servidores recebem os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação,

Assistência pré-escolar,

Assistência médica e odontológica,

Auxílio-transporte,

Exames periódicos e

Adicional de Qualificação.

Concurso TRT 14: inscrições

As inscrições para o concurso TRT 14, deverão ser realizadas entre os dias 03 a 27 de outubro de 2022, no endereço eletrônico da banca: www.concursosfcc.com.br.

O pagamento da taxa de inscrição será feito até o dia 27 de outubro. As taxas de inscrição são de:

Técnico Judiciário – R$ 90,00;

Analista Judiciário – R$ 110,00.

Isenção da taxa de inscrição

De acordo com o edital de abertura do concurso, o requerimento de isenção do pagamento serão realizados via

internet (www.concursosfcc.com.br), no período das 10 horas do dia 03/10/2022 às 23h59min horas do 07/10/2022 (horário de Brasília).

Poderá solicitar o candidato que se encaixar nos seguintes perfis:

Ao cidadão amparado pelo Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico , e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022;

, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022; Aos Doadores de medula óssea, amparados pela Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, em entidades

reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Concurso TRT 14: cargos e vagas

O edital do concurso TRT 14, apresenta os seguintes cargos e vagas:

CARGOS VAGAS Analista Judiciário: área administrativa – sem especialidade CR Analista Judiciário: área judiciária – sem especialidade CR Analista Judiciário: área judiciária – especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário: área apoio especializado – especialidade: Tecnologia da informação CR Técnico Judiciário: área administrativa CR Técnico Judiciário: área apoio especializado – especialidade: Tecnologia da Informação 01 vaga imediata

Requisitos e atribuições dos cargos

Confira a seguir, o detalhamento dos requisitos e das atribuições dos cargos ofertados:

Analista Judiciário: área administrativa – sem especialidade

Requisitos: Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Atribuições: Realizar tarefas relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais, orçamentários e financeiros, de desenvolvimento organizacional, licitações e contratos, contadoria e auditoria; emitir informações e pareceres; elaborar, analisar e interpretar dados e demonstrativos; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de atuação; elaborar e aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos desenvolvidos; atender ao público interno e externo; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Analista Judiciário: área judiciária – sem especialidade

Requisitos: Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Atribuições: Analisar petições e processos, confeccionar minutas de votos, emitir informações e pareceres; proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de parecer; fornecer suporte técnico e administrativo aos magistrados, órgãos julgadores e unidades do Tribunal; inserir, atualizar e consultar informações em base de dados; verificar prazos processuais; atender ao público interno e externo; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Analista Judiciário: área judiciária – especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal

Requisitos: Diploma de curso de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diploma de curso de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Atribuições: Executar citações, notificações, intimações e demais ordens judiciais, certificando no mandado o ocorrido; executar penhoras, avaliações, arrematações, praças e hastas públicas, remissões, adjudicações, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, lavrando no local o respectivo auto circunstanciado; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Analista Judiciário: área apoio especializado – especialidade: Tecnologia da informação

Requisitos: Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Atribuições: Desenvolver projetos e sistemas de informática; documentar os sistemas; analisar e avaliar diagramas, estruturas e descrições de entradas e saídas de sistemas; sugerir as características e os quantitativos de equipamentos necessários à utilização dos sistemas; analisar e avaliar as definições e a documentação de arquivos, programas, rotinas de produção e testes de sistemas; identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas; prestar suporte técnico e treinamento aos usuários de sistemas; analisar e avaliar procedimentos para instalação de base de dados, assim como definir dados a serem coletados para teste paralelo de sistemas; planejar e coordenar as atividades de manutenção dos sistemas em operação; elaborar projetos de páginas para internet e intranet; elaborar especificação técnica para subsidiar a aquisição de software e equipamentos de informática; propor padrões e soluções para ambientes informatizados; elaborar pareceres técnicos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Técnico Judiciário: área administrativa

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Atribuições: Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais; executar tarefas de apoio à atividade judiciária; arquivar documentos; efetuar tarefas relacionadas à movimentação e à guarda de processos e documentos; atender ao público interno e externo; classificar e autuar processos; realizar estudos, pesquisas e rotinas administrativas; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Técnico Judiciário: área apoio especializado – especialidade: Tecnologia da Informação

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, acrescido de curso de Programação com, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas/aula, ou certificado de conclusão de Curso Técnico na área de Informática, devidamente registrados e expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, acrescido de curso de Programação com, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas/aula, ou certificado de conclusão de Curso Técnico na área de Informática, devidamente registrados e expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Atribuições: Executar atividades relacionadas ao desenvolvimento, teste, codificação, manutenção e documentação de programas e sistemas de informática; prestar suporte técnico e treinamento a usuários; elaborar páginas para internet e intranet; identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas; efetuar os procedimentos de cópia, transferência, armazenamento e recuperação de arquivos de dados; elaborar pareceres técnicos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Cargos vagos

Atualmente, há 82 vacâncias no total. Veja abaixo a distribuição:

Analista Judiciário (13),

Técnico Judiciário (69) e

Auxiliar Judiciário (nenhuma).

Os dados têm como referência o mês de agosto de 2022. VEJA AQUI na íntegra!

Concurso TRT 14: carreira

Os servidores terão direito a progressão salarial conforme o tempo de trabalho e as especializações adquiridas.

Veja o detalhamento a seguir:

PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS VENCIMENTO

BÁSICO ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ Títulos CARREIRA / CLASSE /

ESCOLARIDADE / PADRÃO ATIVO E

INATIVO 140,0% 35% 1% 0,02 0,03 35% 5% 0,075 0,1 0,125 A

N

A

L

I

S

T

A C S

U

P

E

R

I

O

R 13 7.792,30 10.909,22 77,92 155,85 233,77 2.727,31 584,42 779,23 974,04 12 7.565,34 10.591,48 75,65 151,31 226,96 2.647,87 567,4 756,53 945,67 11 7.344,99 10.282,99 73,45 146,9 220,35 2.570,75 550,87 734,5 918,12 B 10 7.131,06 9.983,48 71,31 142,62 213,93 2.495,87 534,83 713,11 891,38 9 6.923,36 9.692,70 69,23 138,47 207,7 2.423,18 519,25 692,34 865,42 8 6.550,01 9.170,01 65,50 131 196,5 2.292,50 491,25 655 818,75 7 6.359,23 8.902,92 63,59 127,18 190,78 2.225,73 476,94 635,92 794,9 6 6.174,01 8.643,61 61,74 123,48 185,22 2.160,90 463,05 617,4 771,75 A 5 5.994,18 8.391,85 59,94 119,88 179,83 2.097,96 449,56 599,42 749,27 4 5.819,60 8.147,44 58,20 116,39 174,59 2.036,86 436,47 581,96 727,45 3 5.505,76 7.708,06 55,06 110,12 165,17 1.927,02 412,93 550,58 688,22 2 5.345,40 7.483,56 53,45 106,91 160,36 1.870,89 400,91 534,54 668,18 1 5.189,71 7.265,59 51,90 103,79 155,69 1.816,40 389,23 518,97 648,71 T

É

C

N

I

C

O C M

É

D

I

O 13 4.749,33 6.649,06 1.662,27 47,49 94,99 142,48 237,47 356,2 474,93 593,67 12 4.611,00 6.455,40 1.613,85 46,11 92,22 138,33 230,55 345,83 461,1 576,38 11 4.476,70 6.267,38 1.566,85 44,77 89,53 134,3 223,84 335,75 447,67 559,59 B 10 4.346,31 6.084,83 1.521,21 43,46 86,93 130,39 217,32 325,97 434,63 543,29 9 4.219,71 5.907,59 1.476,90 42,20 84,39 126,59 210,99 316,48 421,97 527,46 8 3.992,16 5.589,02 1.397,26 39,92 79,84 119,76 199,61 299,41 399,22 499,02 7 3.875,88 5.426,23 1.356,56 38,76 77,52 116,28 193,79 290,69 387,59 484,49 6 3.763,00 5.268,20 1.317,05 37,63 75,26 112,89 188,15 282,23 376,3 470,38 A 5 3.653,40 5.114,76 1.278,69 36,53 73,07 109,6 182,67 274,01 365,34 456,68 4 3.546,98 4.965,77 1.241,44 35,47 70,94 106,41 177,35 266,02 354,7 443,37 3 3.355,71 4.697,99 1.174,50 33,56 67,11 100,67 167,79 251,68 335,57 419,46 2 3.257,97 4.561,16 1.140,29 32,58 65,16 97,74 162,90 244,35 325,8 407,25 1 3.163,07 4.428,30 1.107,07 31,63 63,26 94,89 158,15 237,23 316,31 395,38 A

U

X

I

L

I

A

R C F

U

N

D

A

M

E

N

T

A

L 13 2.812,73 3.937,82 28,13 56,25 84,38 210,95 281,27 351,59 12 2.691,62 3.768,27 26,92 53,83 80,75 201,87 269,16 336,45 11 2.575,71 3.605,99 25,76 51,51 77,27 193,18 257,57 321,96 B 10 2.464,80 3.450,72 24,65 49,3 73,94 184,86 246,48 308,1 9 2.358,65 3.302,11 23,59 47,17 70,76 176,9 235,87 294,83 8 2.231,45 3.124,03 22,31 44,63 66,94 167,36 223,15 278,93 7 2.135,37 2.989,52 21,35 42,71 64,06 160,15 213,54 266,92 6 2.043,42 2.860,79 20,43 40,87 61,3 153,26 204,34 255,43 A 5 1.955,42 2.737,59 19,55 39,11 58,66 146,66 195,54 244,43 4 1.871,22 2.619,71 18,71 37,42 56,14 140,34 187,12 233,9 3 1.770,31 2.478,43 17,70 35,41 53,11 132,77 177,03 221,29 2 1.694,08 2.371,71 16,94 33,88 50,82 127,06 169,41 211,76 1 1.621,12 2.269,57 16,21 32,42 48,63 121,58 162,11 202,64

Concurso TRT 14: conheça as etapas do concurso

Conheça as etapas do Concurso TRT 14, abaixo:

Prova objetiva do Concurso TRT 14

As Provas Objetivas e Discursivas serão realizadas nas cidades de Porto Velho – estado de Rondônia e Rio Branco – estado do Acre, conforme opção indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição via Internet, com previsão de aplicação para o dia 11/12/2022, nos seguintes períodos:

no período da MANHÃ : para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades; no período da TARDE: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.

Disciplinas cargos de nível superior

Código de Opção Cargo/Área/Especialidade Provas Objetivas Nº de Questões Peso Caráter Duração das Provas – Conhecimentos Gerais – Língua Portuguesa – Matemática e Raciocínio-Lógico – Legislação – Conhecimentos Específicos – Noções de Direito Constitucional – Noções de Direito Administrativo – Noções de Administração Pública – Noções de Orçamento Público – Noções de Gestão de Pessoas 20 1 A01 Analista Judiciário – Área Administrativa 40 3 Habilitatório e Classificatório 4h Prova Discursiva – Redação 1 1 – Conhecimentos Gerais – Língua Portuguesa – Matemática e Raciocínio-Lógico – Legislação – Conhecimentos Específicos -Direito Constitucional – Direito Administrativo – Direito do Trabalho – Direito Processual do Trabalho – Direito Civil -Direito Processual Civil 20 1 B02 Analista Judiciário – Área Judiciária 40 3 Habilitatório e Classificatório 4h Prova Discursiva – Estudo de Caso 1 1 – Conhecimentos Gerais – Língua Portuguesa -Matemática e Raciocínio-Lógico – Legislação – Conhecimentos Específicos – Direito Constitucional – Direito Administrativo – Direito do Trabalho – Direito Processual do Trabalho – Direito Civil – Direito Processual Civil 20 1 C03 Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal 40 3 Habilitatório e Classificatório 4h Prova Discursiva – Estudo de Caso 1 1 D04 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Conhecimentos Gerais -Língua Portuguesa – Matemática e Raciocínio-Lógico 20 1 Habilitatório e Classificatório 4h

Disciplinas cargos de nível superior

Especialidade Tecnologia da Informação – Legislação – Conhecimentos Específicos 40 3 Prova Discursiva – Estudo de Caso 1 1 E05 Técnico Judiciário – Área Administrativa – Conhecimentos Gerais – Língua Portuguesa – Matemática e Raciocínio-Lógico – Legislação – Conhecimentos Específicos – Noções de Direito Constitucional – Noções de Direito Administrativo – Noções de Administração Pública – Noções de Direito do Trabalho – Noções de Direito Processual do Trabalho 20 40 1 2 Habilitatório e Classificatório 4h Prova Discursiva – Redação 1 1 F06 Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Tecnologia da Informação – Conhecimentos Gerais – Língua Portuguesa – Matemática e Raciocínio-Lógico – Legislação – Conhecimentos Específicos 20 40 1 2 Habilitatório e Classificatório 4h Prova Discursiva – Redação 1 1

Prova discursiva

A Prova Discursiva-Redação será aplicada para os cargos de Analista Judiciário – Área Administrativa, Técnico Judiciário – Área Administrativa e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Tecnologia da Informação.

A Prova Discursiva-Redação será aplicada para todos os Cargos no mesmo dia e horário das Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos.

Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos.

Último concurso TRT 14

O último edital ofertou apenas vagas para a Analista Judiciário apoio Estatística e Psicologia, enquanto o edital de 2013 foi para área de Direito, Oficial de Justiça, carreiras Administrativa e TI.

Etapas de provas

No concurso de 2018 foram somente duas etapas. Confira:

Prova Objetiva (Eliminatório e classificatório) Estudo de Caso (Eliminatório e Classificatório)

Já na prova de 2013, as etapas foram as seguintes:

Prova Objetiva (Eliminatório e classificatório) – Para todos os cargos Estudo Discursiva (Eliminatório e Classificatório) – Exceto para cargos de nível médio

Provas Objetivas

Em ambos os casos, as provas objetivas, estudos de caso ou discursivas foram organizadas pela Fundação Carlos Chagas, com um total de 60 questões em cada uma das disciplinas, sendo:

20 questões de conhecimentos gerais

40 questões de conhecimentos específicos

As provas aconteceram nas cidades de Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO) e Rio Branco (AC).

Veja abaixo as disciplinas por ocupação:

Analista Judiciário – Área: Estatística

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções sobre Direito das Pessoas com Deficiência

Noções de Direito Constitucional

Noções de Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Administração Pública

Conhecimentos Específicos conforme sua especialidade

Analista Judiciário – Área: Psicologia

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções sobre Direito das Pessoas com Deficiência

Noções de Direito Constitucional

Noções de Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Administração Pública

Conhecimentos Específicos conforme sua especialidade

Analista Judiciário – Área: Direito

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito do Trabalho

Direito Processual do Trabalho

Direito Civil

Direito Processual Civil

Noções de Administração Pública

Regimento Interno do TRT 14ª Região

Analista Judiciário – Área: Oficial de Justiça

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito do Trabalho

Direito Processual do Trabalho

Direito Civil

Direito Processual Civil

Noções de Administração Pública

Regimento Interno do TRT 14ª Região

Analista Judiciário – Área: Tecnologia da Informação

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Conhecimentos Específicos

Analista Judiciário – Área: Administrativa

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito do Trabalho

Noções de Direito Processual do Trabalho

Noções de Direito Processual Civil

Noções de Administração Pública

Regimento Interno do TRT 14ª Região

Analista Judiciário – Área: Tecnologia da Informação

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Conhecimentos Específicos

Concurso TRT 14: depoimento de aprovado em tribunal

Thalita Trevisan sempre foi muito dedicada, e ao saber do concurso do INSS começou a estudar sozinha. Não foi aprovada, mas teve um bom resultado. Viu que precisava de uma preparação maior, e foi quando despertou a vontade de cursar Direito. Nos últimos semestres ela teve depressão e começou a superar mudando alguns hábitos.

Quando estava prestes a terminar a graduação, saiu o edital do TJSP e Thalita resolveu se dedicar muito para esta prova, porque viu que seria uma grande oportunidade. E foi quando ela conheceu o Gran. Mudou toda a sua rotina para se dedicar 100% aos estudos. Conheça a história da Thalita Trevisan, aprovada no concurso do TJSP. Assista e motive-se para conquistar a sua aprovação também.

