Criminosos furtam fiação de unidade da Defensoria Pública e atendimentos são suspensos no Acre

O atendimento na Unidade da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) em Cruzeiro do Sul foi suspenso por causa da ação de indivíduos que cortaram e furtaram fios dos aparelhos de ar-condicionado na parte externa do prédio. A população que necessitar de atendimento terá acesso apenas ao formato on-line, por meio do site da instituição (https://defensoria.ac.def.br/).

É a terceira vez, nos últimos dois meses, que ações como estas são identificadas no local. O atendimento presencial deverá voltar a funcionar na próxima quarta-feira, 16, após o feriado da Proclamação da República.

De acordo com a defensora-geral, Simone Santiago, o atendimento à população fica prejudicado. “Não temos como atender até que haja a reposição dos fios e os aparelhos voltem a funcionar. É um prédio que exige a climatização e é inviável atender a população em condições insalubres”, disse. A DPE/AC vai registrar um boletim de ocorrência.