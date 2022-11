Em menos de 24 h, mais duas pessoas têm casa invadida e são assasinadas no Acre

Laeldo Soares da Silva, de 36 anos, e outro homem ainda não identificado tiveram a casa invadida e foram mortos com vários tiros, na noite desta segunda-feira (14), no bairro Eldorado, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Laeldo e a outra vítima estavam dentro de uma residência que fica nos fundo de um terreno, quando foram surpreendidos por dois criminosos que chegaram uma motocicleta, ambos de posse de armas de fogo, e invadiram o local e dispararam várias vezes contra as vítimas, que não tiveram chance de reação e morreram antes de receber socorro médico.

Laeldo teve cerca de seis perfuração de tiros pelo corpo, já amigo dele não foi possível contar o número de disparos. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para a motocicleta e fugiram.



Moradores da região que ouviram os disparos ligaram ao Copom e pediram ajuda aos policiais e depois acionaram uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando os socorrista chegaram só poderam atestar a morte de Laeldo e do amigo dele.

Policiais Militares do 5° Batalhão, atenderam a ocorrência e também estiveram na cena do crime, colhendo informações dos criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito na prisão

A casa foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), e encaminhado para a sede em Rio Branco.

Ainda segundo informações da polícia, o amigo do Laeldo já possui várias passagens por diversos crimes e a morte dele seria mais um capítulo da guerra que é travada por grupos criminosos. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Brasileia.